Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует активный рост злокачественной опухоли. Об этом говорится в докладе ученых Фламандского института биотехнологий, опубликованном в журнале Nature Communications.
Отмечается, что в отличие от здоровых клеток, раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы. Этот феномен запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.
"Мы наблюдали на примере дрожжей, что через фруктозо-1,6-дифосфат просходила активация белков, которые стимулируют размножение как дрожжевых, так и злокачественных клеток", — отметил один из авторов исследования, профессор Йохан Тевелейн.
Ученые полагают, что обнаруженная взаимосвязь поможет, в том числе, при составлении индивидуальных диет для онкобольных.