Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует активный рост злокачественной опухоли. Об этом говорится в докладе ученых Фламандского института биотехнологий, опубликованном в журнале Nature Communications.

Специалисты провели масштабное девятилетнее исследование, в ходе которого смогли установить связь между метаболическим отклонением — эффектом Варбурга, и онкогенной активностью. При этом ученые использовали в экспериментах дрожжи, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли.

Отмечается, что в отличие от здоровых клеток, раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы. Этот феномен запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.

"Мы наблюдали на примере дрожжей, что через фруктозо-1,6-дифосфат просходила активация белков, которые стимулируют размножение как дрожжевых, так и злокачественных клеток", — отметил один из авторов исследования, профессор Йохан Тевелейн.

Ученые полагают, что обнаруженная взаимосвязь поможет, в том числе, при составлении индивидуальных диет для онкобольных.