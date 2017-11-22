Ученые из РАН рассказали об опасности антибиотика из запрещенного мыла

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино доказали, что триклозан, антибиотик из недавно запрещенного в ЕС и США бактерицидного мыла, запускает программу самоуничтожения в клетках млекопитающих, говорится в статье, опубликованной в журнале BBA – Biomembranes.

"Долгое время считалось, что триклозан безвреден для человека и животных. Его используют в различных мылах и косметических средствах. Недавно в США запретили использование триклозана в жидком и твердом мыле. Стал он встречаться гораздо реже и у нас. Тем не менее, в больницах триклозан все еще используют в санитарных средствах", — рассказывает Константин Белослудцев из ИТЭБ РАН, чьи слова приводит пресс-служба института.

Данный антибиотик был открыт в середине 1960 годов и он практически сразу начал широко использоваться для борьбы с бактериальными и грибковыми инфекциями. Он считался безвредным для человека по одной простой причине – его молекулы подавляют работу бактериального фермента ENR, участвующего в синтезе жирных кислот, необходимых для починки клеточных мембран и стенок.

У человека и других многоклеточных существ этот фермент отсутствует, из-за чего ученые считали, что триклозан не может действовать на клетки людей и млекопитающих. По этой причине данное вещество широко применялось не только в медицине, но и при производстве косметики, мыла и других гигиенических средств, особенно в последние 20 лет. Недавно биологи обнаружили, что триклозан вызывает гормональные нарушения и аллергии, из-за чего его оборот и использование были резко ограничены.

Белосудцев и его коллеги обнаружили, что триклозан может вызывать массовую гибель клеток, наблюдая за тем, как молекулы этого антибиотика влияют на работу клеток печени крыс и их митохондрии – своеобразные "энергостанции" клеток, отвечающие за производство молекул АТФ, универсальной клеточной энерговалюты.

Как рассказывают ученые, биологи достаточно давно подозревают, что негативные эффекты триклозана могут быть связаны с тем, что его молекулы могут нарушать работу митохондрий и приводить к появлению "дырок" в их оболочках, через которые в клетку попадают особые сигнальные молекулы, заставляющие ее инициировать апоптоз, программу клеточного "самоубийства".

Российские биофизики проверили, так ли это на самом деле, наблюдая за изменениями в работе и облике митохондрий при появлении молекул триклозана в их окрестностях.

© ИТЭБ РАН Митохондрии из клеток печени крыс до (сверху) и после (снизу) обработки триклозаном © ИТЭБ РАН Митохондрии из клеток печени крыс до (сверху) и после (снизу) обработки триклозаном

Как показали эти опыты, попадание антибиотика внутрь митохондрий практически мгновенно приводит к тому, что в их внутренней мембране начинают появляться отверстия, что заставило их разбухнуть и увеличиться в размерах примерно в два раза. По мнению ученых, это помогает "сигналам смерти" выходить из-за пределов митохондрий и вызывать массовую гибель клеток при попадании триклозана в организм.

Дальнейшие эксперименты показали, что триклозан может пробивать подобные "дырки" не только в митохондриях, но и в других обособленных клеточных структурах, обладающих двойной мембраной. Как отмечают ученые, на практике это может означать, что триклозан может быть даже более вреден для людей и других многоклеточных животных, чем для микробов.

"Мы планируем посмотреть, как триклозан, его метаболиты и продукты биодеградации влияют на живые организмы. Известно, что эти соединения способны значительно накапливаться в тканях водных организмов. Поэтому необходимо проверить, происходит ли под действием триклозана изменение функциональных параметров митохондрий водных организмов, влияет ли он на их выживаемость", — заключает Белослудцев.