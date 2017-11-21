Ученые из России нашли родину "жука-диверсанта", уничтожающего леса в США

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Знаменитые изумрудные златки, "жуки-диверсанты", уничтожающие леса в США и в Европе, изначально обитали в достаточно небольшом регионе на стыке границ Северной Кореи, Китая, России и Японии, заявляют российские ученые в статье, опубликованной в журнале Biological Invasions.

"Казалось бы, что может быть проще? Но точечные ареалы насекомых – это большая редкость. Собери все находки и нанеси на карту, и все. Люди предпочитают не определять ареал, а примерно переписывать из других статей. Наверное, потому, что это очень кропотливая работа – учесть каждую точку, выписать все географические координаты", — рассказывает Марина Беньковская из Института проблем экологии и эволюции РАН в Москве, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Так называемые изумрудные златки (Agrilus planipennis) широко распространены на востоке России и Китая, где эти насекомые поражают старые и больные ясени, не вызывая серьезных проблем для здоровых деревьев и других видов растительности. Пока невыясненным образом они проникли на территорию Северной Америки в 2002 году, и с тех пор они стремительно распространяются по ясеневым лесам в Канаде и США, буквально выкашивая их через 10 лет после появления первых особей златок в тех или иных лесных массивах.

Из-за этих жуков, пять из шести самых распространенных видов тополей Северной Америки попали в новую версию Красной книги в качестве видов, которые находятся сегодня в критическом состоянии. Еще один вид тополей попал в категорию видов, выживание которых находится под угрозой.

Общая численность тополей на данный момент составляет около девяти миллиардов деревьев, большая часть которых может исчезнуть в ближайшие 10 лет в результате дальнейшего распространения жуков-"диверсантов". Это не только приведет к масштабным перестройкам экосистем, но и лишит экономику США и Канады источника древесины для мебели, бейсбольных бит клюшек и теннисных ракеток.

Точная родина этих жуков, как отмечает Беньковская, оставалась загадкой для ученых – раньше никто не пытался определить точные границы ареала обитания этих вредителей, так как биологи и экологи считали, что они обитают почти по всей Северо-Восточной и Восточной Азии.

Российские ученые решили проверить, насколько правильно и полно это описание, сопоставив его с реальными, точно задокументированными данными о находках златки в Азии. Они собрали информацию из всевозможных источников: изучили экземпляры, хранящиеся в музейных коллекциях, собрали воедино все сведения, опубликованные на разных языках, в том числе в редких японских и китайских работах, и построили первую точную карту естественного ареала вредителя.

Оказалось, что реальная область распространения жука златки в Азии значительно меньше, чем принято считать. Насекомое распространено на Дальнем Востоке, в восьми провинциях Китая, на Корейском полуострове и в Японии. Упомянутые во множестве работ указания на распространение этого вида в Монголии, на Тайване, а также во Внутренней Монголии и провинции Сычуань не были подтверждены реальными находками.

Раскрытие реального ареала обитания "жуков-диверсантов", как отмечают экологи, является важной вещью сразу по нескольким причинам. Во-первых, теперь биологи могут приступить к поиску естественных врагов златок, которые могут помочь сдержать распространение этих вредителей в Америке и в Западной Европе.

Во-вторых, эго открытие позволяет сосредоточить меры по сдерживанию распространения этих жуков на данном районе на границах России, Китая, Кореи и Японии, и не допустить его проникновения в другие уголки Земли, пока не знакомые с этими вредителями.

"Мы считаем, что наше исследование должно стать модельным. Пример ясеневой изумрудной узкотелой златки показывает, что общепринятые представления об ареалах вредителей нужно проверять путем сбора информации о конкретных находках", — заключает эколог.