Пьющие мыши помогли ученым выяснить, как алкоголь разрушает семьи

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Российские и американские биологи провели необычный эксперимент на мышах-полевках, показавший, что отношения между половинками так же быстро и бесповоротно портятся, если самец начинает много пить, как и между мужчинами и женщинами, и нашли возможного "виновника" этого в мозге грызунов, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychiatry.

"Далеко не все грызуны сформируют стабильные семейные пары, и еще меньшее их число пьет алкоголь. Желтобрюхие полевки являются исключением в этом плане, так как они формируют моногамные пары и им нравится этанол, что делает их идеальными животными для изучения того, как спиртное влияет на семейные отношения", — рассказывает Андрей Рябинин из университета штата Орегон в Портленде (США).

Одной из самых больших загадок истории эволюции человека является то, почему современные люди, в отличие от почти всех других приматов, могут выпивать большие количества алкоголя, пьянеть и испытывать другие эффекты, которые превращают некоторых людей в алкоголиков. Большинство животных в принципе не может испытывать подобные ощущения, так как их организм или быстро разлагает этанол, или не переносит даже небольшие его количества.

Наличие подобной "способности" у человека, как считают ученые, могло помогать нашим предкам выживать в прошлом, поедая перезрелые и забродившие фрукты, которыми не могли питаться другие приматы или прочие обитатели африканских лесов и саванн. В последствии, это полезное приспособление стало корнем всех проблем, связанных со злоупотреблением спиртными напитками.

Рябинин и его коллега Эндрю Уолкотт (Andrew Walcott) обнаружили, что некоторые социальные "минусы" алкоголя не являются уникальной чертой людей, наблюдая за поведением нескольких семейных пар желтобрюхих полевок (Microtus ochrogaster), часть из которых являлась вполне полноценными алкоголиками.

"Мы все хорошо знаем, что семейные пары, один из членов которой много пьет, гораздо чаще распадаются, чем нормальные семьи. С другой стороны, если пьют обе половинки, то наблюдается обратный эффект – сильно выпивающие супруги расходятся не чаще, чем трезвенники", — продолжает Рябинин.

Ученые заинтересовались, существует ли подобный необычный эффект и среди полевок, разбив их на несколько десятков пар, часть из которых была составлена из двух пьющих особей, а другие – из одного "трезвенника" и одного "алкоголика". Сравнивая поведение полевок, ученые надеялись понять, как алкоголь влияет на отношения грызунов.

Прочность семейных уз ученые проверяли очень простым способом – они помещали в клетку новую самку и наблюдали за тем, с какой из них чаще всего находился самец. Эти наблюдения подтвердили подозрения Рябинина — пьющие самцы проводили гораздо меньше времени рядом со своей "супругой", чаще обращая внимания на новую самку, чем полевки-"трезвенники". Ничего подобного не наблюдалось в семьях сильно пьющих грызунов – они сохраняли друг другу верность так же часто, как и пары, никогда не притрагивавшиеся к спиртному.

Как считают ученые, подобные сдвиги в семейных отношениях полевок были связаны с тем, что алкоголь менял работу центрального серого вещества и других отделов мозга самца, связанных с половым поведением. Аналогичные аномалии в работе мозга, как считают Рябинин и Уолкотт, могут объяснять то, почему алкоголь является одним из главных разрушителей семей сегодня.

"Мы показали, что существует определенный биологический механизм, который может объяснять то, почему употребление алкоголя одним из членов семьи ведет к разрыву отношений и распадам семей. Если эти идеи подтвердятся в ходе наблюдений за людьми, то в будущем мы сможем разработать методики спасения семей, которые сегодня уничтожает алкоголь", — заключает ученый.

