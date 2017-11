Российские ученые описали зависимость артериального давления от освещения

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ученые из Тюменского государственного университета оценили влияние физической активности, сна и света на суточные ритмы работы сердечно-сосудистой системы и температуру тела. Результаты проведенного исследования опубликованы в крупном международном издании The Journal of Biological and Medical Rhythm Research.

Все процессы, протекающие в человеческом организме, подчинены ритмам, в том числе суточным (или циркадным). Они не только регулируют чередование сна и бодрствования, но и влияют на важные показатели состояния человеческого организма. Например, на артериальное давление, сердечный ритм и температуру тела. О том, что на суточные ритмы оказывают воздействие факторы внешней среды, известно уже несколько десятков лет. Но и сейчас связь между ними полностью не изучена.

Исследователи из Тюменского государственного университета под руководством профессоров Алексея Дурова и Николая Прокопьева совместно с Дитмаром Вайнертом (Германия) подробно изучили зависимость циркадных ритмов от нескольких факторов.

Ученые случайным образом распределили 173 испытуемых в возрасте 17-24 лет по трем группам. Ключевым был показатель интенсивности и режима освещенности. В первой группе "световой день" совпадал со стандартным рабочим графиком (около 400 люксов в дневное время, с девяти утра до пяти вечера). Во второй свет горел на протяжении всего эксперимента. В третьей испытуемые оставались практически в полной темноте (менее десяти люксов). В эксперименте использовалось искусственное освещение, потому что наши биологические часы реагируют на искусственный свет интенсивностью около 400 люксов как на обычный дневной.

Авторы исследования фиксировали влияние двигательной активности и режима сна на артериальное давление, частоту сердцебиения и температуру тела. Показатели снимали с полудня каждые два часа в течение суток.

Физическая активность была минимальной, а питание распределяли равномерно в течение дня — кормили "подопытных" малыми порциями каждые два часа. Полученные данные сравнили с результатами амбулаторного мониторинга организма в повседневных условиях (контрольная группа).

Артериальное давление и сердечный ритм испытуемых отличались от тех же параметров людей контрольной группы. Также была выявлена зависимость этих параметров от сна, уровня активности и освещенности. График зависимости температуры тела от режима освещения изменился незначительно. Но все же в первой группе эффект "вечернего" снижения температуры был более выражен.

Изменение давления в разных группах было более значительным. В первой, с естественным уровнем освещения, систолическое давление (измеряется в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает в них кровь) оказалось по сравнению контрольной группой ниже в дневное время и выше — в ночное. Аналогичная ситуация наблюдалась с диастолическим давлением (измеряется в момент расслабления сердечной мышцы), но здесь в ночное время изменения оказались более выражены.

Исследования во второй группе показали, что постоянный свет, действующий в ночные часы, не влияет на сердечный ритм и повышает прежде всего систолическое давление, а диастолическое — в меньшей степени и только в течение коротких интервалов времени.

"Мы выяснили, что физическая активность существенно повышает систолическое, но не диастолическое давление по сравнению с исходным ритмом. Сон, напротив, снижает только диастолическое давление. Различная (и зависящая от пола) ответная реакция давления и частоты сердечных сокращений отражает фундаментальные особенности регуляции суточных ритмов сердечно-сосудистой системы", — комментирует профессор кафедры управления физической культурой и спортом Тюменского государственного университета Алексей Дуров.

По словам авторов исследования, полученные результаты важны для разработки нормативов по суточной динамике артериального давления и частоты сердечных сокращений. Кроме того, они помогут правильно интерпретировать нарушения этой динамики и совершенствовать подходы к их профилактике и лечению.