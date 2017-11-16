В НАСА рассказали, когда будет найдена внеземная жизнь

Галактика NGC 1317, лицо бога, и ее ближайшие соседи по скоплению галактик в созвездии Печи. Архивное фото

Галактика NGC 1317, лицо бога, и ее ближайшие соседи по скоплению галактик в созвездии Печи. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя — РИА НОВОСТИ. Сотрудники НАСА озвучили свои прогнозы касательно сроков обнаружения внеземной жизни. Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института.

Ученые считают, что уже в ближайшие десятилетия будет найдена планета, на которой есть жизнь.

"Я думаю, через 20 лет мы должны найти потенциального кандидата", — заявил Тони дель Генио из Института космических исследований Годдарда. По его словам, перед тем, как отправиться на поиски внеземных организмов, ученые "пытаются понять, климат каких планет благоприятен для жизни". Для этого исследователи из НАСА используют те же климатические модели, с помощью которых прогнозируют изменение климата на Земле.

Тони дель Генио признает, что жизнь может существовать в формах и местах, кардинально отличающихся от земных. Но на сегодняшний день ученым приходится вести поиск, исходя из тех форм жизни, с которыми они знакомы.

При этом все сотрудники НАСА, участвующие в исследовании, уверены, что инопланетяне существуют.

Ренью Ху из Лаборатории реактивного движения считает, что в таких поисках все может решить удача. Однако сроки обнаружения экзопланеты с благоприятным для жизни климатом зависят от того, находится ли поблизости от Земли небесное тело подходящего размера с нужной орбитой и биосигнатурами, то есть следами существования жизни, которые ученые способны распознать.

По мнению Эндрю Рашби, сотрудника калифорнийского Исследовательского центра Эймса, внеземная жизнь может существовать даже в Солнечной системе. В качестве самых вероятных кандидатов он назвал спутник Юпитера Европу и спутник Сатурна Энцелад. Эти небесные тела покрыты льдом, однако ученые обнаружили, что под ним скрыты океаны воды.