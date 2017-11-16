Врачи рассказали, чем опасны перекусы на ходу

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Перекусы на ходу и быстрый темп приема пищи приводят к развитию метаболического синдрома, который вызывает ряд осложнений для организма. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Сirculation.

Ученые из Университета Хиросимы проанализировали состояние здоровья и повседневные привычки 1083 добровольцев, разделив их на три группы в соответствии с привычной им скоростью приема пищи. Через пять лет специалисты повторно провели анализы и выяснили, что у людей, склонных к спешке во время еды, риск возникновения метаболического синдрома повышался на 11,6 процента.

Как отмечают авторы статьи, этот синдром характеризуется такими нарушениями, как резистентность к инсулину, склонность к тромбообразованию, артериальная гипертензия и ожирение.

Исследователи подчеркивают, что за счет медленного и осознанного питания люди могут избежать переедания и помочь организму правильно усваивать получаемые вещества, тем самым снизив риск возникновения этих заболеваний.