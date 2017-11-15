Российские археологи нашли новую мумию и саркофаг в Египте

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Археологи из Института востоковедения РАН и их египетские коллеги обнаружили в коптском монастыре Дэйр-эль-Банат в Фаюмском оазисе древнеегипетский саркофаг и мумию, захороненные во времена владычества эллинов, сообщает пресс-служба Министерства по делам древностей Египта.

"Мумия находится в хорошем состоянии, и ее льняной погребальный саван не был поврежден. Ее голова закрыта маской из спрессованного папируса, покрытой позолотой и синей краской, на которой изображен бог неба Кхебр, а грудь мумии украшена образом богини Исиды", — заявил Мустафа Вазири, глава Высшего совета Египта по делам древностей.

Российская археологическая миссия ведет раскопки в нескольких районах Египта — в древней столице Мемфисе, в приморской Александрии, на юге страны в пригороде Луксора. Но настоящую удачу принес малоисследованный археологами оазис Эль-Фаюм в сотне километрах к югу от египетской столицы.

Этот район с древних времен считался житницей не только Египта, но и Древней Греции и Рима — урожай здесь собирают два раза в год. Фараоны 12-ой династии даже перенесли столицу поближе к этому оазису, когда остальную территорию Египта охватила сильнейшая засуха. Изюминка Эль-Фаюма — это пресноводное озеро Карун, которое, по мнению исследователей, во времена фараонов, было намного полноводнее и позволило создать целую систему ирригации.

© Ministry of Antiquities of Egypt Саркофаг, в котором была найдена мумия в Фаюме © Ministry of Antiquities of Egypt Саркофаг, в котором была найдена мумия в Фаюме

Российские археологи под руководством Галины Беловой из Института востоковедения РАН в Москве уже более семи лет ведут раскопки древнего некрополя, на месте которого был построен коптский монастырь Дейр-эль-Банат. Этот район уже начинали исследовать египетские археологи в прошлом, но сейчас их дело продолжают россияне.

Очередной находкой российских и египетских археологов стала богатая мумия древнего египтянина, найденная внутри сильно поврежденного саркофага, но при этом сохранившаяся достаточно неплохо. Как отмечают ученые, они уже "оказали первую помощь" останкам и защитили их от дальнейшего разрушения во время транспортировки в Эль-Фаюм, где мумию и останки гроба досконально изучат египтологи.

Дальнейшее изучение мумии поможет уточнить дату ее захоронения, предположительно попавшей под землю во время владычества потомков эллинских завоевателей Египта, и раскрыть другие тайны ее жизни и погребения.



