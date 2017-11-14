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РИА Наука
РИА Наука

Физики из России создали нанолинзы для солнечных батарей

17:0114.11.2017
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© Пресс-служба Университета ИТМОСтруктура солнечной батареи с наночастицами стеклаСтруктура солнечной батареи с наночастицами стекла
© Пресс-служба Университета ИТМО

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ученые из Университета ИТМО создали особое покрытие для солнечных батарей из стеклянных наносфер, похожих по форме на капли воды и повышающих их КПД примерно на 20%, говорится в статье, опубликованной в журнале Optica.

Солнечное тепло, отражаемое крыльями бабочки на ее брюшко
© Фото : Shanks et al.
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"Три года назад мы попробовали покрыть поверхность батареи микросферами. Они существенно улучшали поглощение, но, к сожалению, отражали довольно много света. Мы решили убрать верхнюю часть сферы и сделать своеобразную линзу, которая будет фокусировать свет в батарее. Пытаясь сделать ее, мы нашли более изящное решение. В итоге, конечная структура превзошла наши ожидания, основанные на теоретических расчетах", ‒ рассказывает Михаил Омельянович из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Кремниевые солнечные батареи и многие их аналоги из других полупроводниковых материалов обладают достаточно низкой эффективностью – они преобразуют лишь небольшую долю энергии Солнца, около 7-15%, в электрический ток. Это, вкупе с высокой себестоимостью подобных генераторов электричества, является сегодня одной из главных проблем для их распространения в быту и промышленности.

В последние годы физики прикладывают огромные усилия для ликвидации этой проблем, создавая более эффективные полупроводниковые материалы, такие как перовскит, и различные покрытия, помогающие фотоэлементам поглощать примерно треть или почти половину энергии лучей Солнца. К примеру, год назад ученые смогли повысить КПД солнечных батарей почти в два раза, "скопировав" наночастицы, которыми покрыты крылья бабочек.

Группа российских и зарубежных физиков под руководством Омельяновича нашла еще один способ увеличения мощности и повышения эффективности работы солнечных батарей, изучая то, как ведут себя солнечные батареи из аморфного кремния, некристаллической разновидности этого полупроводника, покрытые разными наночастицами и микроструктурами.

Модуль солнечной батареи. Архивное фото
© Fotolia / visdia
Российские ученые нашли способ улучшить работу суперсолнечных батарей

В отличие от солнечных батарей из кристаллического кремния или перовскитов, фотоэлементы на базе аморфного кремния обладают достаточно низким КПД — не более 7%, но при этом их можно наносить тонким и фактически прозрачным слоем на любую поверхность, в том числе и стекла. По этой причине он достаточно долгое время считался главным кандидатом на роль основы большинства "бытовых" солнечных панелей, однако в последние годы его начали вытеснять более эффективные, хотя и более опасные для здоровья и экологии панели из полупроводниковых соединений металлов, селена и теллура.

После нескольких неудач ученые решили поменять структуру верхнего электрода фотоэлемента, погрузив в него множество микроскопических стеклянных сфер, которые, как рассчитывали ученые, должны были "захватывать" свет и удерживать его внутри батареи на протяжении достаточно долгого времени. 

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Первые скромные успехи обнадежили физиков, и через некоторое время они подобрали оптимальную форму нанонастиц – каплевидная линза, и размер – чуть меньше микрона. Нанося подобные структуры на электрод из алюминия и оксида цинка при помощи специальной остановки, способной контролировать толщину слоя на атомном уровне, Омельянович и его коллеги смогли повысить КПД солнечных батарей на 20%.

Как отмечает ученый, такой электрод со стеклянными вкраплениями можно использовать создания для тонких солнечных батарей не только на основе аморфного кремния, но и любых других материалов. Подобная "поатомная" печать, по словам физиков, уже используется во многих отраслях промышленности и ее внедрение не потребует больших затрат времени и средств, что, как они надеются, поможет ускорить внедрение их открытия в практику.


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