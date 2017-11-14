РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые из РАН нашли в грибках-паразитах потенциальное лекарство от рака

11:5114.11.2017
(обновлено: 12:08 14.11.2017)
02470
© Depositphotos / VtanovskiРаковые клеткиРаковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Биохимики из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино обнаружили в паразитических грибках насекомых необычное вещество, которое подавляет рост раковых клеток и заставляет их самоуничтожаться, сообщает пресс-служба института.

3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design
Генетики выяснили, как рак кожи делает себя неуязвимым для химиотерапии
Одно из отличительных свойств раковых клеток — способность поглощать много питательных веществ и кислорода, из-за чего они бесконтрольно растут и размножаются. К тому же это создает крайне неблагоприятную среду, где другие клетки, в том числе и "киллеры" рака, могут жить очень недолго.

Кроме того, как недавно выяснили ученые, раковые клетки защищаются от уничтожения и другими способами: они могут игнорировать молекулы, запускающие реакции клеточного самоуничтожения или использовать их в качестве сигналов роста, а также вырабатывать не свойственные нормальным клеткам вещества, отпугивающие иммунные тельца или делающие опухоль невидимой для них.

Юрий Корыстов из ИТЭБ РАН и его коллеги приводят в пример липоксигеназы – семейство ферментов, управляющих жизнедеятельностью и ростом клеток. Эти белки расщепляют жировые молекулы и превращают их в различные сигналы, в частности — в команды на запуск программы апоптоза, или самоубийства клетки.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
Ученые из России создали наночастицы-"гранаты", убивающие рак
Эти сигналы хорошо действуют на здоровые клетки, вызывая их массовую гибель, но рак воспринимает их совершенно противоположно — его клетки начинают активно размножаться. Соответственно, предположили биофизики, подавление активности липоксигеназ может затормозить рост опухоли или даже уничтожить ее.

Вещества, подавляющие работу этих ферментов, ученые недавно обнаружили в экстракте грибков Lecanicilium lecanii, паразитирующих на тле, белокрылках и других насекомых-вредителях. Это открытие заставило проверить, будет ли вытяжка из гриба подавлять рост раковых клеток в пробирке. 

Как показали опыты на культурах клеток рака крови, грибковые ферменты действительно замедляли рост опухоли, поэтому ученые перешли к опытам на мышах, в организм которых ввели раковые клетки. Когда у грызунов выросли опухоли, ученые извлекли их и обработали экстрактом грибов.

Опыты показали, что вещества из Lecanicilium lecanii действительно могут убивать клетки рака крови, хотя не так хорошо, как другие вещества, подавляющие работу липоксигеназ. 

Морда тасманийского дьявола, пораженная раковыми опухолями
© Фото : Save the Tasmanian Devil Program
Ученые выяснили, как рак сумчатых дьяволов обходит иммунную систему

При этом ученые нашли у грибкового экстракта еще одно положительное свойство, способное облегчить борьбу с раком. Как показали дальнейшие опыты, он не только ускоряет гибель раковых клеток, но и защищает Т-клетки (главные "дирижеры" иммунной системы) от массовой смерти во время радиотерапии. Это позволяло иммунной системе сразу приступать к борьбе с остатками опухоли после прекращения облучения.

Подобная комбинация свойств, как считают ученые, позволяет использовать экстракт Lecanicilium lecanii для усиления радио- и химиотерапии или уменьшения их дозы. Выводы ученых и дальнейшие перспективы по использованию этих веществ были изложены в статьях в журналах "Бюллетень экспериментальной биологии и медицины" и "Медицинская радиология и радиационная безопасность".

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена