МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Биохимики из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино обнаружили в паразитических грибках насекомых необычное вещество, которое подавляет рост раковых клеток и заставляет их самоуничтожаться, сообщает пресс-служба института.

Одно из отличительных свойств раковых клеток — способность поглощать много питательных веществ и кислорода, из-за чего они бесконтрольно растут и размножаются. К тому же это создает крайне неблагоприятную среду, где другие клетки, в том числе и "киллеры" рака, могут жить очень недолго.

Кроме того, как недавно выяснили ученые, раковые клетки защищаются от уничтожения и другими способами: они могут игнорировать молекулы, запускающие реакции клеточного самоуничтожения или использовать их в качестве сигналов роста, а также вырабатывать не свойственные нормальным клеткам вещества, отпугивающие иммунные тельца или делающие опухоль невидимой для них.

Юрий Корыстов из ИТЭБ РАН и его коллеги приводят в пример липоксигеназы – семейство ферментов, управляющих жизнедеятельностью и ростом клеток. Эти белки расщепляют жировые молекулы и превращают их в различные сигналы, в частности — в команды на запуск программы апоптоза, или самоубийства клетки.

Эти сигналы хорошо действуют на здоровые клетки, вызывая их массовую гибель, но рак воспринимает их совершенно противоположно — его клетки начинают активно размножаться. Соответственно, предположили биофизики, подавление активности липоксигеназ может затормозить рост опухоли или даже уничтожить ее.

Вещества, подавляющие работу этих ферментов, ученые недавно обнаружили в экстракте грибков Lecanicilium lecanii, паразитирующих на тле, белокрылках и других насекомых-вредителях. Это открытие заставило проверить, будет ли вытяжка из гриба подавлять рост раковых клеток в пробирке.

Как показали опыты на культурах клеток рака крови, грибковые ферменты действительно замедляли рост опухоли, поэтому ученые перешли к опытам на мышах, в организм которых ввели раковые клетки. Когда у грызунов выросли опухоли, ученые извлекли их и обработали экстрактом грибов.

Опыты показали, что вещества из Lecanicilium lecanii действительно могут убивать клетки рака крови, хотя не так хорошо, как другие вещества, подавляющие работу липоксигеназ.

При этом ученые нашли у грибкового экстракта еще одно положительное свойство, способное облегчить борьбу с раком. Как показали дальнейшие опыты, он не только ускоряет гибель раковых клеток, но и защищает Т-клетки (главные "дирижеры" иммунной системы) от массовой смерти во время радиотерапии. Это позволяло иммунной системе сразу приступать к борьбе с остатками опухоли после прекращения облучения.

Подобная комбинация свойств, как считают ученые, позволяет использовать экстракт Lecanicilium lecanii для усиления радио- и химиотерапии или уменьшения их дозы. Выводы ученых и дальнейшие перспективы по использованию этих веществ были изложены в статьях в журналах "Бюллетень экспериментальной биологии и медицины" и "Медицинская радиология и радиационная безопасность".