Ученые заявили об исчезновении пятен на обращенной к Земле стороне Солнца

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число пятен на Солнце, считающееся главной характеристикой уровня солнечной активности, стремительно падает до нуля: в настоящее время на обращенной к Земле стороне не наблюдается ни одного пятна, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

"Есть ли сейчас пятна на обратной стороне Солнца, сказать трудно, но исходя из фотографий Солнца две недели назад, когда эта сторона была обращена к Земле, пятна отсутствуют и там. Тем самым, наша звезда сейчас очень близка по внешнему виду к идеальному объекту, без каких-либо "недостатков", каким его и представляли люди до начала 17 века", — отмечают ученые.

Число пятен на Солнце является главным параметром, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл, история которого насчитывает уже почти 270 лет. Раз в 11 лет число пятен достигает максимума, а примерно посередине между этими пиками снижается до наименьшего значения, называемого солнечным минимумом. Природа этих изменений оставалась непонятной на протяжении почти 200 лет, и лишь в середине XX века было установлено, что с шагом 11 лет меняется магнитное поле Солнца (поочередно усиливается и ослабляется).

Так как пятна образуются в областях сильного поля, то в моменты максимальной напряженности поля достигает максимума и число пятен. Магнитная и связанная с ней электрическая энергия Солнца являются основным "топливом" для солнечной активности (солнечные вспышки и выбросы вещества имеют в своей основе электрическую и магнитную природу). По этой причине в годы максимума солнечного цикла растет и "взрывная" активность Солнца. В годы минимума она, напротив, затухает.

Исходя из картины, которую мы наблюдаем сейчас, Солнце неотвратимо движется к очередному минимуму, который будет достигнут в конце 2018 — первой половине 2019 годов. На этом пути на Солнце сначала должны полностью исчезнуть сложные группы пятен и связанные с ними солнечные вспышки, что, похоже, уже произошло. Затем в короне Солнца ис а постепенно начинают всплывать новые потоки магнитного поля, появляются первые пятна, и маховик солнечного цикла начинает новый 11-летний оборот.

В настоящий момент Солнце начало входить в третий этап, характеризующийся постепенным исчезновением пятен. На этом этапе все еще на короткое время могут появляться отдельные пятна и даже происходить слабые вспышки, но это является лишь последними угасающими всплесками активности. Окончательное исчезновение пятен с Солнца может произойти уже в течение 2-3 ближайших месяцев.

Опасения о том, выйдет ли Солнце из очередного минимума, и не произойдет ли сбой, в ходе которого оно останется в нем, высказываются при приближении каждого солнечного минимума. За последние 200 лет, однако, повторений ситуации с минимумом Маундера (периодом долговременного уменьшения числа солнечных пятен, с середины 17-го до начала 18-го веков) не было. Из того, что видно на Солнце сейчас, его эволюция происходит пока в полном соответствии с поведением, которое наблюдалось в ходе предыдущих 11-летних циклов.

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