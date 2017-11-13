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РИА Наука
РИА Наука

Ученые заявили об исчезновении пятен на обращенной к Земле стороне Солнца

15:0313.11.2017
(обновлено: 15:18 13.11.2017)
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© Flickr / ESAСолнце. Архивное фотоСолнце. Архивное фото
© Flickr / ESA

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число пятен на Солнце, считающееся главной характеристикой уровня солнечной активности, стремительно падает до нуля: в настоящее время на обращенной к Земле стороне не наблюдается ни одного пятна, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

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"Есть ли сейчас пятна на обратной стороне Солнца, сказать трудно, но исходя из фотографий Солнца две недели назад, когда эта сторона была обращена к Земле, пятна отсутствуют и там. Тем самым, наша звезда сейчас очень близка по внешнему виду к идеальному объекту, без каких-либо "недостатков", каким его и представляли люди до начала 17 века", — отмечают ученые.

Число пятен на Солнце является главным параметром, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл, история которого насчитывает уже почти 270 лет. Раз в 11 лет число пятен достигает максимума, а примерно посередине между этими пиками снижается до наименьшего значения, называемого солнечным минимумом. Природа этих изменений оставалась непонятной на протяжении почти 200 лет, и лишь в середине XX века было установлено, что с шагом 11 лет меняется магнитное поле Солнца (поочередно усиливается и ослабляется).

Так как пятна образуются в областях сильного поля, то в моменты максимальной напряженности поля достигает максимума и число пятен. Магнитная и связанная с ней электрическая энергия Солнца являются основным "топливом" для солнечной активности (солнечные вспышки и выбросы вещества имеют в своей основе электрическую и магнитную природу). По этой причине в годы максимума солнечного цикла растет и "взрывная" активность Солнца. В годы минимума она, напротив, затухает.

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© Фото : NASA
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Исходя из картины, которую мы наблюдаем сейчас, Солнце неотвратимо движется к очередному минимуму, который будет достигнут в конце 2018 — первой половине 2019 годов. На этом пути на Солнце сначала должны полностью исчезнуть сложные группы пятен и связанные с ними солнечные вспышки, что, похоже, уже произошло. Затем в короне Солнца ис а постепенно начинают всплывать новые потоки магнитного поля, появляются первые пятна, и маховик солнечного цикла начинает новый 11-летний оборот.

Вспышка на солнце
© NASA / GSFC/SDO
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В настоящий момент Солнце начало входить в третий этап, характеризующийся постепенным исчезновением пятен. На этом этапе все еще на короткое время могут появляться отдельные пятна и даже происходить слабые вспышки, но это является лишь последними угасающими всплесками активности. Окончательное исчезновение пятен с Солнца может произойти уже в течение 2-3 ближайших месяцев.

Опасения о том, выйдет ли Солнце из очередного минимума, и не произойдет ли сбой, в ходе которого оно останется в нем, высказываются при приближении каждого солнечного минимума. За последние 200 лет, однако, повторений ситуации с минимумом Маундера (периодом долговременного уменьшения числа солнечных пятен, с середины 17-го до начала 18-го  веков) не было. Из того, что видно на Солнце сейчас, его эволюция происходит пока в полном соответствии с поведением, которое наблюдалось в ходе предыдущих 11-летних циклов.

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© Фото : Иван Кочетов"В данном случае фотокамера – это просто металлическая ёмкость с маленьким отверстием в одной из стенок, через которое внутрь на противоположную стенку проецируется изображение окружающего мира. По-английски это называется пинхол (pin - игла, hole - отверстие)".Работа Ивана Кочетова
© Фото : Иван Кочетов
"В данном случае фотокамера – это просто металлическая ёмкость с маленьким отверстием в одной из стенок, через которое внутрь на противоположную стенку проецируется изображение окружающего мира. По-английски это называется пинхол (pin - игла, hole - отверстие)".
© Фото : Павел Питиримов"Напротив отверстия ставится фоточувствительный материал. Обычно это матовая черно-белая фотобумага: не та, которую используют для принтеров, а светочувствительная, на которой раньше в ванных комнатах печатали фотографии при красном свете. При таких сверхдлительных выдержках негативное изображение на фотобумаге появляется само без проявки".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"Напротив отверстия ставится фоточувствительный материал. Обычно это матовая черно-белая фотобумага: не та, которую используют для принтеров, а светочувствительная, на которой раньше в ванных комнатах печатали фотографии при красном свете. При таких сверхдлительных выдержках негативное изображение на фотобумаге появляется само без проявки".
© Фото : Павел Питиримов"В зависимости от имеющейся ёмкости можно варьировать способ установки фотобумаги: в прямоугольных она наклеивается на противоположную стенку, в различных цилиндрических банках она чаще сворачивается трубкой вдоль стенки. В таком случае камера охватывает почти 180 градусов, но геометрия пространства искажается. При расчёте геометрии будущей камеры нужно учитывать предполагаемый фон на снимке и угол возвышения Солнца в ваших широтах".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"В зависимости от имеющейся ёмкости можно варьировать способ установки фотобумаги: в прямоугольных она наклеивается на противоположную стенку, в различных цилиндрических банках она чаще сворачивается трубкой вдоль стенки. В таком случае камера охватывает почти 180 градусов, но геометрия пространства искажается. При расчёте геометрии будущей камеры нужно учитывать предполагаемый фон на снимке и угол возвышения Солнца в ваших широтах".
© Фото : Алексей Лымарчук"Несмотря на примитивность используемого оборудования, это относительно новый метод. Изобрели его фотографы из Польши и Испании Slawomir Decyk, Pawel Kula и Diego López Calvín в 1999 в результате экспериментов по самопроявке фотобумаги. Существует путаница с терминологией. В русском языке уже встречаются три слова: соларография, солярография и соларграфия".Работа Алексея Лымарчука
© Фото : Алексей Лымарчук
"Несмотря на примитивность используемого оборудования, это относительно новый метод. Изобрели его фотографы из Польши и Испании Slawomir Decyk, Pawel Kula и Diego López Calvín в 1999 в результате экспериментов по самопроявке фотобумаги. Существует путаница с терминологией. В русском языке уже встречаются три слова: соларография, солярография и соларграфия".
© Фото : Павел Питиримов"На английских ресурсах чаще встречается solargraphy и solarography, однако один из основателей метода Diego Lopez Calvin написал, что это неправильная транслитерация с испанского на английский, и правильно называть solarigraphia".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"На английских ресурсах чаще встречается solargraphy и solarography, однако один из основателей метода Diego Lopez Calvin написал, что это неправильная транслитерация с испанского на английский, и правильно называть solarigraphia".
© Фото : Павел Питиримов"Самая длинная выдержка, которую я использовал - почти 6 месяцев, между датами летнего и зимнего солнцестояний. Дольше нет смысла держать. Треки просто начнут циклически перезаписывать сами себя".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"Самая длинная выдержка, которую я использовал - почти 6 месяцев, между датами летнего и зимнего солнцестояний. Дольше нет смысла держать. Треки просто начнут циклически перезаписывать сами себя".
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© Фото : Павел Питиримов
"При изготовлении и установке камеры приходится учитывать много факторов: открывающийся на снимке вид, недоступность для посторонних людей и животных, надежное закрепление, устойчивость к атмосферной влаге и перепадам температуры и прочее".
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© Фото : Сергей Куршпетов
"Основная сложность метода состоит в разделённости во времени потраченных усилий и результата. Часто люди делают пару снимков и бросают".
© Фото : Павел Питиримов"Думаю, что на постоянной основе этим методом съемки увлекаются до сотни человек в мире и несколько человек в России".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"Думаю, что на постоянной основе этим методом съемки увлекаются до сотни человек в мире и несколько человек в России".
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