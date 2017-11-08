Первые протолюди были высокими и худыми, заявляют ученые

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Человек сначала стал высоким, и лишь потом начал наращивать массу мускулов, жировой прослойки и скелета, на что указывают останки древнейших представителей нашего рода, заявляют ученые в статье. опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

"Высокий рост и стройное тело помогали нашим предкам выживать в жаркой саванне, где им приходилось проводить по несколько часов, выслеживая добычу или поджидая ее в засаде. Большая площадь кожи и небольшая масса тела помогали им эффективнее охлаждать себя. Только когда наши предки мигрировали на север, их масса начала расти", — рассказывает Мануэль Уилл (Manuel Will) из Кембриджского университета (Великобритания).

На сегодняшний день среди палеонтологов и антропологов нет единого мнения о том, где находится родина современного человека, когда появились первые представители нашего рода и как они выглядели. На эту роль в одинаковой степени претендуют два уголка Африки – национальный парк Аваш в Эфиопии и "колыбель человечества" в Олдувайском ущелье в Южной Африке.

Окаменелые останки древних гоминид, найденные и на юге, и на востоке Африки, говорят о том, что древнейшие предки людей обладали относительно небольшим ростом и массой тела. Дальнейшая эволюция и появление различных орудий труда и других "ноу-хау" привело к повышению и того, и другого параметра, однако как именно это случилось, ученые пока не знают. По этой причине они сегодня ожесточенно спорят о том, что было первым – увеличение массы тела или роста.

Ответ на этот вопрос является крайне важным с эволюционной точки зрения, так как изменения в физиологии первых протолюдей, как объясняет Уилл, будут отражать то, как они приспосабливались к новой среде обитания или появлению орудий труда и других рукотворных приспособлений и навыков, помогавшим им выживать и продолжать свой род.

Пытаясь найти ответ на этот вопрос, палеонтологи сравнили между собой останки примерно трех сотен древних представителей рода Homo и наших ближайших родичей из числа прямоходящих австралопитеков, отслеживая то, что менялось в анатомии тела наших предков на протяжении последних 4 миллионов лет.

Как показал этот анализ, облик человека менялся не медленным и непрерывным образом, как предполагали некоторые антропологи, а эволюционировал своеобразными "рывками" – он мог резко поменяться в течение очень небольшого времени, и затем оставаться неизменным на протяжении многих сотен тысяч лет.

В общей сложности ученым удалось выделить три главных "рывка" в истории человечества. Первый из них произошел примерно 2,2 миллиона лет назад и привел к одновременному увеличению роста древних людей на примерно 20 сантиметров и их массы на 20 килограмм.

К большому удивлению палеонтологов, последующие "рывки" эволюции имели крайне необычный и избирательный характер. К примеру, примерно 1,5 миллиона лет назад наши предки и их ближайшие родичи "выросли" примерно на 10 сантиметров, но их масса и большая часть других анатомических признаков никак не менялась в последующий миллион лет. Люди этого времени фактически не уступали Homo sapiens в росте, но были очень легкими и сухощавыми.

Масса людей начала расти лишь примерно 500 тысяч лет назад, когда, как предполагают ученые, наши предки начали покидать "колыбель" Африки и заселять более холодные регионы планеты. По мнению Уилла, это было связано с тем, что большая масса тела помогает легче удерживать тепло и выживать во время суровой зимы и осени.

Как полагают ученые, "раздельная" эволюция роста и веса человека не остановилась и продолжается сегодня – как показывают статистические данные, средний рост человека заметно вырос за последние несколько столетий. Возможно, что люди будущего будут выглядеть совсем не так, как мы выглядим сегодня, заключают авторы статьи.