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РИА Наука
РИА Наука

Математики из России раскрыли секреты ведения информационных войн

16:2407.11.2017
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© AFP 2017 / STRМужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно ИранаМужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
© AFP 2017 / STR

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Ученые из МФТИ, МГУ и Института прикладной математики РАН создали математическую модель, описывающую информационную войну, и использовали ее для раскрытия выигрышных и проигрышных тактик борьбы за умы людей. Их выводы и модель были опубликованы в журнале Mathematical Models and Computer Simulations.

"Сейчас исследователи социума в основном делают прогнозы для конкретного случая информационного взаимодействия на основе анализа большого количества исходных данных, анализируя, к примеру, запросы пользователей в сети. При этом они не занимаются построением универсальных математических моделей. А такие модели необходимы, если мы хотим предсказывать исход информационного взаимодействия", — рассказывает Ольга Прончева из Московского физтеха в Долгопрудном.

Общение
© Fotolia / Adam Gregor
Российские ученые выяснили, как работает "сарафанное радио"

В последние годы представители естественных наук — математики, физики и даже вирусологи и эпидемиологи — начали активно интересоваться тем, как распространяется информация среди людей и как ее распространение влияет на их поведение и политические предпочтения. Этот интерес сегодня постоянно подогревается различными "хакерскими скандалами" и взаимными обвинениями правительств разных стран в ведении пропаганды во время выборов.

К примеру, шесть лет назад американские математики выяснили, как Twitter и другие микроблоги помогали сторонникам "арабской весны" распространять свою пропаганду среди молодежи, а весной этого года их российские коллеги создали компьютерную программу, способную предсказывать то, как распространяется информация о различных событиях через "сарафанное радио".

Изучать подобные общественно-политические процессы, как отмечает Александр Петров, сотрудник ИПМ РАН, достаточно сложно по одной простой причине — человек крайне редко ведет себя рационально в подобной обстановке и часто руководствуется не вполне логичными и "правильными" идеями, часто соглашаясь с известными ему политиками и пропагандистами в ущерб своим собственным интересам.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российские ученые учли этот фактор при создании своей собственной модели "информационной войны", используя идеи о математических основах психологии человека, которые были впервые изложены Николасом Рашевским, американским биофизиком российского происхождения, а также ориентируясь на то, что большинство ее "сражений" носит мгновенный и молниеносный характер.

Это проявляется в том, что все стороны идеологического конфликта начинают резко наращивать интенсивность пропаганды в те моменты времени, когда происходит какое-то важное событие, во время которого противникам важно убедить публику в том, что именно их интерпретация того, что произошло, является истинной, а все остальное – "липовыми новостями" и "дезинформацией".

Используя эти идеи и выкладки Рашевского, российские математики подготовили набор формул, который описывает поведение сторон и общества во время информационной войны, и попытались понять, к каким последствиям она приводит, экспериментируя в виртуальной среде и анализируя то, как рекламировала свой продукт одна из IT компаний. Эта компания, как рассказывает пресс-служба МФТИ, производила компьютерные игры и постоянно боролась с пиратами, лишавшими ее недополученной прибыли.

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© РИА Новости / Андрей Стенин
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Эти расчеты и наблюдения показали, что единичные акты пропаганды и информационные вбросы, приуроченные к тому или иному событию, почти не влияют на жизнь общества и не действуют на него так, как хотелось бы участникам "идеологического конфликта". Число носителей подобных "правильных" знаний, как отмечают ученые, увеличивалось на непродолжительное время, и потом опять падало почти до исходного уровня.

С другой стороны, отмечает Петров, длительная и постоянная "накачка" общества пропагандой одной из сторон тоже приводит к нежелательным эффектам из-за развития другого политического феномена – поляризации общества. Это приводит к тому, что представители разных идеологических течений перестают слушать друг друга, из-за чего пропаганда перестает работать, так как она начинает действовать только на "своих". Все это, как заключает ученый, хорошо согласуется с тем, что происходит в реальном мире сегодня.

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