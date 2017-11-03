Раскрыта смертельная опасность газировки

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Регулярное употребление газированных напитков увеличивает риск диабета, повышенного давления и инсульта, к такому выводу пришли ученые из Стелленбосского университета в ЮАР, сообщает Daily Mail.

Стандартная банка газировки объемом 0,33 литра содержит около 39 грамм сахара, что на 14 грамм больше дневной нормы взрослого человека. Это может влиять не только на увеличение веса тела, но и быть причиной ряда заболеваний.

Ученые исследовали состояние здоровья людей, которые еженедельно более пяти раз пили газированную воду, и установили, что регулярное потребление таких объемов сахара способствуют развитию диабета второго типа и метаболического синдрома, который заключается в увеличении масса тела, нарушении углеводного обмена и артериальной гипертензии. При этом исследователи напоминают, что, по данным ООН, эти два заболевания ежегодно уносят 19 миллионов жизней. Употреблявшие газировку на протяжении 10 недель демонстрировали 17%-ное снижение восприятия инсулина и чаще жаловались на гипертонию и другие сердечно-сосудистые заболевания.

"Широкое распространение подобных нарушений тесно связано с урбанизацией и ведением неправильного образа жизни, который включает малую подвижность, курение и плохую диету. Чрезмерное потребление сахара стало особенно заметным за последние десятилетия. Это одно из самых заметных глобальных изменений в питании, которое считается основным фактором развития метаболических и сосудистых заболеваний", — заявил ведущий научный сотрудник университета Фаадиэль Эссоп.