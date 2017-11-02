Крупные проекты помогут привлечь молодежь в науку, считает глава РАН

САРОВ (Нижегородская область), 2 ноя — РИА Новости. Запуск в России крупных исследовательских проектов поможет привлечь в науку молодежь, которая сможет реализовывать свой потенциал по мере реализации таких проектов, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он выступил в четверг в Сарове на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию легендарного разработчика основы современного российского ядерного оружия академика Юрия Трутнева. Трутнев с 1951 года работает в расположенном в Сарове Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики.

"С тех пор, как Юрий Алексеевич (Трутнев) после университета пришел в науку, он стал работать по большому (ядерно-оружейному) проекту и вырос вместе с этим большим проектом", — сказал Сергеев.

"Вот сейчас это очень важно в плане прихода молодежи в науку. У нас стало мало крупных проектов. Поэтому молодежь порой не имеет возможность реализовать себя и расти вместе с этими проектами. И пример Юрия Алексеевича как раз очень важен для сегодняшнего дня — что нам в стране надо строить крупные установки, ставить крупные задачи, выполнять крупные проекты", — отметил Сергеев.