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РИА Наука
РИА Наука

Ученые опровергли миф о рекордной "прожорливости" мозга человека

12:5501.11.2017
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© REUTERS / Baz RatnerКольцехвостые лемуры в зоопарке города Хайфа, ИзраильКольцехвостые лемуры в зоопарке города Хайфа, Израиль
© REUTERS / Baz Ratner

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Человеческий мозг уступает в своей "прожорливости" мозгу многих обезьян, лемуров и даже тупай, примитивных родичей приматов, что ставит под сомнение гипотезу о том, что эволюцией человека "дирижировал" рост его мозга, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.

"Мы показали, что человек не обладает уникально "прожорливым" мозгом. Это ставит под сомнение один из краеугольных принципов современной антропологии и истории эволюции человечества", — заявил Даг Бойер (Doug Boyer) из университета Дьюка в Дареме (США).

Горилла Шинда держит своего новорожденного детеныша в зоопарке в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
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Одной из главных загадок в истории эволюции человека является то, как наши предки смогли обзавестись столь большим и "прожорливым" мозгом, потребляющим примерно четверть энергии, вырабатываемой нашим организмом. Как показывают наблюдения за гориллами и шимпанзе, они в принципе не могут обладать столь большим мозгом, так как им пришлось бы есть пищу круглые сутки.

По этой причине сегодня почти ве ученые считают, что эволюция человека была в целом обусловлена ростом размеров мозга. Его увеличение привело к появлению различных приспособлений, в том числе умения пользоваться орудиями труда и варить пищу, которые помогали нашим предкам обеспечивать свою нервную систему необходимым количеством энергии.

Бойер и его коллега Арианна Харрингтон (Arianna Harrington) предполагают, что эти представления являются в корне неверными, сравнив то, как много калорий получает наш мозг по сравнению со всем остальным телом, и аналогичный параметр для 15 видов приматов, грызунов и других видов млекопитающих.

Базальные ганглии
© Fotolia / decade3d
Ученые признали рост мозга главным двигателем эволюции человека

В этих замерах ученые руководствовались очень простым соображением – источником глюкозы и других нутриентов для всех органов тела, в том числе и мозга, является кровь. Чем больше нужно энергии, тем больше крови необходимо доставить в орган и тем шире и многочисленнее будут кровеносные сосуды.

В свою очередь, ширина этих сосудов будет отражаться в том, как устроена нижняя часть черепа, и как распределены эти сосуды по шее и другим частям тела, связанных со снабжением мозга кровью. Это позволяет вычислить типичное и пиковое количество энергии, которую организм человека или животных тратит на снабжение мозга.

Эти замеры и сравнения привели к достаточно странным результатам. С одной стороны, Харрингтон и Бойер подтвердили, что мозг человека действительно потребляет примерно в 2-5 раз больше энергии с поправкой на разницу в весе, чем нервные системы шимпанзе, мышей, белок и кроликов.

С другой стороны, многие другие животные, в том числе и менее "продвинутые" виды обезьян, и даже лемуры и тупайи, оказались обладателями еще более "прожорливых" нервных систем, чем человек. Все эти виды никогда не считались "интеллектуалами" мира животных, и поэтому, как отмечает Бойер, раньше никто не пытался изучать их при анализе истории эволюции человека.

Человеческий мозг
© Fotolia / adimas
Ученые из России выяснили, что отличает мозг приматов и человека

Подобные результаты замеров и сравнений, как считают биологи, говорят о том, что картина эволюции человека может быть совершенно обратной той, которую сегодня рисуют антропологи – возможно, что приобретение способности изготовлять и пользоваться орудиями труда заставило предков человека "отрастить" мозг, а наоборот.

Проверить эту идею можно, если найти останки древних людей, включающие в себя  не только отдельные фрагменты костей черепа, но и шейные позвонки. Реконструкция их системы кровоснабжения, как заключают ученые, поможет нам понять, были ли наши предки больше похожи на шимпанзе или горилл в этом отношении, или на человека, мартышек и самых примитивных приматов.

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