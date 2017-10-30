Астроном рассказал о "сбежавшей" из Солнечной системы звезде

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Канадский астроном Жиль Кутюр обнаружил следы "блуждающей звезды" в Солнечной системе. Краткий обзор его исследования опубликован в электронной библиотеке Arxiv.org.

По словам ученого, моделирование движения объектов в поясе Койпера — области размещения малых космических тел за Нептуном — выявило, что аномальные изменения их орбит, возможно, связаны с "кратковременным визитом" в Солнечную систему неизвестной звезды.

Кутюр выяснил, что гипотетическое небесное тело проникло в планетарную систему на скорости до ста километров в секунду, вызвав череду гравитационных возмущений, которые до сих пор воздействуют на вращение занептуновых объектов. Его масса была в два-три раза меньше массы Солнца, утверждает исследователь.

Ранее специалисты НАСА предположили, что поведение космических тел в поясе Койпера определяет загадочная "планета X". На ее существование, в частности, указывает странный характер движения целого ряда карликовых планет и астероидов.