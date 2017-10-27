МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Версия кубинских специалистов о том, что пение цикад могло стать причиной головных болей и потери сна у двух десятков дипломатов США, выглядит убедительной, рассказали РИА Новости в Русском энтомологическом обществе.
При этом кубинские эксперты не выявили никаких доказательств возможных "акустических атак", но считают, что звуки были похожи на издаваемые цикадами, говорится в показанном в четверг по государственному телевидению острова репортаже.
"В принципе, цикады, именно певчие, издают очень сильные звуки, так что гудит голова. Особенно если их много и они находятся рядом с помещением. Цикады шумят страшно. Я слышал гул цикад, и проходить мимо них очень тяжело: всё гудит, всё трясёт", – сказал учёный.
Госдеп США заявлял, что число пострадавших от "акустических атак" на Кубе американцев составляет 24 человека. По данным СМИ, зафиксированные звуки похожи на пронзительное трещание сверчков, смешанное с электронным лязгом. Анализ показал, что они состоят из 20 отдельных тонов.