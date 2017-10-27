МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Версия кубинских специалистов о том, что пение цикад могло стать причиной головных болей и потери сна у двух десятков дипломатов США, выглядит убедительной, рассказали РИА Новости в Русском энтомологическом обществе.

Ранее госдепартамент США заявлял, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. 29 сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

При этом кубинские эксперты не выявили никаких доказательств возможных "акустических атак", но считают, что звуки были похожи на издаваемые цикадами, говорится в показанном в четверг по государственному телевидению острова репортаже.

"В принципе, цикады, именно певчие, издают очень сильные звуки, так что гудит голова. Особенно если их много и они находятся рядом с помещением. Цикады шумят страшно. Я слышал гул цикад, и проходить мимо них очень тяжело: всё гудит, всё трясёт", – сказал учёный.

Госдеп США заявлял, что число пострадавших от "акустических атак" на Кубе американцев составляет 24 человека. По данным СМИ, зафиксированные звуки похожи на пронзительное трещание сверчков, смешанное с электронным лязгом. Анализ показал, что они состоят из 20 отдельных тонов.