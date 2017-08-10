CNN: американских дипломатов на Кубе подвергли акустической атаке

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов, сообщает в среду телекомпания CNN.

Ссылаясь на нескольких высокопоставленных представителей госдепартамента, телекомпания сообщает, что, по версии Вашингтона, данные сотрудники посольства подвергались подобным "атакам" с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время, и находились они в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем.

По данным CNN, госдепартамент поднимал данный вопрос перед правительством Кубы и направил в Гавану своих медиков, но причины происходящего выявить не удалось. Также указывается, что данной ситуацией заинтересовалось ФБР.

США и Куба в 2015 году спустя более 50 лет восстановили дипотношения и открыли работу диппредставительств в Гаване и Вашингтоне.