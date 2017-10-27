В Совфеде заявили о важности сотрудничества с США в космосе и в Арктике

НЬЮ-ЙОРК, 27 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. России и США необходимо сохранить сотрудничество в области космоса и Арктики, надо опираться на то, что страны объединяет, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике Игорь Чернышенко.

Ранее в российских СМИ появилась информация со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, что российские парламентарии могут ввести ограничения по сотрудничеству с США в космической отрасли в качестве ответной меры на антироссийские санкции.

"По крайней мере пока общеполитическая оценка (такова), что в Арктике не надо ссориться, и вроде бы все ее придерживаются. Это космос и Арктика", — сказал он в кулуарах годового собрания делового совета США-РФ, проходящего в Нью-Йорке.

"Надо максимально сохранить хотя бы то, что нас объединяет. Надо опираться на то, что нас еще держит вместе", — добавил он.