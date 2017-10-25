Астроном: в Солнечную систему залетела первая "межзвездная" комета

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Автоматизированный телескоп PAN-STARRS открыл крайне необычную комету, которая летит в сторону Солнца по гиперболической траектории, что указывает на ее "межзвездное" происхождение, сообщила астроном Мишель Баннистер.

"Нам очень нужны повторные и более долгие наблюдения за этим объектом, однако, если текущие сведения по его орбите не содержат в себе грубейших ошибок, он может двигаться только по гиперболической орбите. Если это подтвердится в будущем, то тогда данное небесное тело, C/2017 U1, будет первым примером "межзвездной кометы", — пишет Баннистер в своем микроблоге.

Солнечная система, помимо восьми "настоящих" планет, Плутона и нескольких десятков карликовых планет, населена бесчисленным множеством астероидов и комет, небольших каменистых и ледяных небесных тел. Большая часть известных нам астероидов "живет" во внутренней части Солнечной системы, в главном поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса, а кометы – в так называемом облаке Оорта на ее окраинах.

Это "облако", состоящее из комет и других "ледяных" тел, расположено на расстоянии в 150 — 1,5 тысячи астрономических единиц, средних дистанций между Землей и Солнцем, от нашего светила. Ученые считают его своеобразной свалкой "строительных материалов", выброшенных из Солнечной системы в ходе ее формирования, и активно изучают ее обитателей в надежде раскрыть загадку рождения Земли и других планет.

Относительно недавно, благодаря миссии "Розетта" и некоторым наблюдениям наземных телескопов, ученые нашли намеки на то, что сами кометы, или хотя бы материя, из которой они были "слеплены", сформировались задолго до рождения Солнца и могли родиться за пределами газопылевой туманности, где появилось наше светило, Земля и другие планеты.

Is comet #C2017U1 a visitor from another solar system? Here's a simulation of its current nominal orbit. This simulation will run in your browser.

https://t.co/M1O5an87qk

Watch how fast it moves compared to a few other 2017 comet discoveries. pic.twitter.com/cq7U5eYKOu — Tony Dunn (@tony873004) October 25, 2017

В конце сентября астрономы, работающие с автоматизированным телескопом PAN-STARRS, нашли первые возможные свидетельства в пользу этой теории, открыв крайне необычную комету, получившую имя C/2017 U1.

Это небесное тело на настоящий момент находится между орбитой Меркурия и Солнцем, на расстоянии примерно в 5 раз меньшем, чем дистанция между светилом и Землей. Эта комета, как показывают расчеты планетологов, влетела в Солнечную систему почти перпендикулярно по отношению к плоскости орбиты Земли и других планет, двигаясь по гиперболической траектории.

Пока не понятно, покинет ли она ее навсегда или вернется к Солнцу через некоторое время – для получения ответа на этот вопрос, как отмечает Баннистер, нужно наблюдать за движением кометы дольше, чем две-три недели.

Подобное открытие, если оно подтвердится, будет большой удачей для PAN-STARRS – во всей Солнечной системе, как показывают расчеты теоретиков, в любой момент времени должно присутствовать лишь пять подобных "межзвездных" комет, и лишь один раз в 400 миллионов лет одна из них будет захвачена притяжением Юпитера и станет обитателем нашей планетной семьи.

По словам Баннистер, как минимум один из крупных наземных телескопов, канадско-французская обсерватория CHFT на Гавайских островах, сейчас наблюдает за этим небесным телом. Если первоначальные данные с PAN-STARRS подтвердятся, то тогда C/2017 U1 станет одним из самых редких и необычных объектов, открытых в Солнечной системе за последние годы.