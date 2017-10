Астроном: в Солнечную систему залетела первая "межзвездная" комета

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Автоматизированный телескоп PAN-STARRS открыл крайне необычную комету, которая летит в сторону Солнца по гиперболической траектории, что указывает на ее "межзвездное" происхождение, сообщила астроном Мишель Баннистер.

"Нам очень нужны повторные и более долгие наблюдения за этим объектом, однако, если текущие сведения по его орбите не содержат в себе грубейших ошибок, он может двигаться только по гиперболической орбите. Если это подтвердится в будущем, то тогда данное небесное тело, C/2017 U1, будет первым примером "межзвездной кометы", — пишет Баннистер в своем микроблоге.

Солнечная система, помимо восьми "настоящих" планет, Плутона и нескольких десятков карликовых планет, населена бесчисленным множеством астероидов и комет, небольших каменистых и ледяных небесных тел. Большая часть известных нам астероидов "живет" во внутренней части Солнечной системы, в главном поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса, а кометы – в так называемом облаке Оорта на ее окраинах.

Это "облако", состоящее из комет и других "ледяных" тел, расположено на расстоянии в 150 — 1,5 тысячи астрономических единиц, средних дистанций между Землей и Солнцем, от нашего светила. Ученые считают его своеобразной свалкой "строительных материалов", выброшенных из Солнечной системы в ходе ее формирования, и активно изучают ее обитателей в надежде раскрыть загадку рождения Земли и других планет.

Относительно недавно, благодаря миссии "Розетта" и некоторым наблюдениям наземных телескопов, ученые нашли намеки на то, что сами кометы, или хотя бы материя, из которой они были "слеплены", сформировались задолго до рождения Солнца и могли родиться за пределами газопылевой туманности, где появилось наше светило, Земля и другие планеты.

Is comet #C2017U1 a visitor from another solar system? Here's a simulation of its current nominal orbit. This simulation will run in your browser.

