РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

РАН и МИА "Россия сегодня" будут совместно рассказывать о достижениях науки

16:2525.10.2017
(обновлено: 16:38 25.10.2017)
0960
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание МИА Россия сегодня в МосквеЗдание МИА Россия сегодня в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская академия наук и МИА "Россия сегодня" заключили в среду соглашение о сотрудничестве, направленном на популяризацию российской науки в России и за рубежом.

Работа лаборатории лазерных измерений в Институте систем обработки изображений РАН в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Российские ученые научились использовать переходы энергии между атомами

Документ подписали президент РАН Александр Сергеев и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Планируется, что реализация соглашения усилит информационный обмен между руководителями российских научных структур и СМИ, а также поможет рассказать многомиллионной аудитории РИА Новости о сложных российских фундаментальных исследованиях и прикладных разработках. К продвижению российской науки редакция РИА Новости призывает подключиться и самих молодых ученых — ссылки на свои публикации в научных журналах направить редактору разделу "Наука" на адрес nauka@rian.ru.

"Мы намерены рассказывать об открытиях и технологических прорывах российской науки так, чтобы это было понятно самой широкой аудитории. Переводить с научного на русский, если хотите. Это позволит увлечь наукой миллионы молодых людей, реализовать гигантский кадровый потенциал, который у нас, уверен, есть", — отметил Киселев.

Расчеты на доске
© Depositphotos / ronstik
Российские ученые создали уникальный метод сверхбыстрых расчетов

В свою очередь Сергеев пообещал сделать все возможное, чтобы работа Академии наук была открытой, чтобы информация, о том, что происходит в Академии наук, поступала непрерывно.

"Мы будем стараться, чтобы научные институты тоже дружили со средствами массовой информации. Очень надеюсь, что сумеем выстроить такие отношения, когда мы, работая дружно, сообща, доброжелательно, будем вместе повышать престиж учёного и науки в нашей стране. У нас много с вами впереди совместной интересной работы. Примите моё расположение вашему агентству", – сказал Сергеев.

В составе МИА "Россия сегодня" действует тематический проект "РИА Наука", цель которого — информировать о достижениях фундаментальной и прикладной науки, наукоемких отраслей экономики России и мира. Среди ключевых материалов проекта — научно-популярные статьи о фундаментальных законах и разнообразных свойствах объектов природы, изобретениях, технологиях и научных открытиях. Проект включает экспертные мнения и аналитику по широкому кругу научных тем и вопросов, интересные факты из истории российской и мировой науки, инфографику, видео, опросы, интернет-голосования.

Президент РФ Владимир Путин на панельной дискусии в рамках фестиваля молодежи и студентов. 21 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Путин рассказал о технологиях более страшных, чем ядерная бомба

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена