РАН и МИА "Россия сегодня" будут совместно рассказывать о достижениях науки

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российская академия наук и МИА "Россия сегодня" заключили в среду соглашение о сотрудничестве, направленном на популяризацию российской науки в России и за рубежом.

Документ подписали президент РАН Александр Сергеев и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Планируется, что реализация соглашения усилит информационный обмен между руководителями российских научных структур и СМИ, а также поможет рассказать многомиллионной аудитории РИА Новости о сложных российских фундаментальных исследованиях и прикладных разработках. К продвижению российской науки редакция РИА Новости призывает подключиться и самих молодых ученых — ссылки на свои публикации в научных журналах направить редактору разделу "Наука" на адрес nauka@rian.ru.

"Мы намерены рассказывать об открытиях и технологических прорывах российской науки так, чтобы это было понятно самой широкой аудитории. Переводить с научного на русский, если хотите. Это позволит увлечь наукой миллионы молодых людей, реализовать гигантский кадровый потенциал, который у нас, уверен, есть", — отметил Киселев.

В свою очередь Сергеев пообещал сделать все возможное, чтобы работа Академии наук была открытой, чтобы информация, о том, что происходит в Академии наук, поступала непрерывно.

"Мы будем стараться, чтобы научные институты тоже дружили со средствами массовой информации. Очень надеюсь, что сумеем выстроить такие отношения, когда мы, работая дружно, сообща, доброжелательно, будем вместе повышать престиж учёного и науки в нашей стране. У нас много с вами впереди совместной интересной работы. Примите моё расположение вашему агентству", – сказал Сергеев.

В составе МИА "Россия сегодня" действует тематический проект "РИА Наука", цель которого — информировать о достижениях фундаментальной и прикладной науки, наукоемких отраслей экономики России и мира. Среди ключевых материалов проекта — научно-популярные статьи о фундаментальных законах и разнообразных свойствах объектов природы, изобретениях, технологиях и научных открытиях. Проект включает экспертные мнения и аналитику по широкому кругу научных тем и вопросов, интересные факты из истории российской и мировой науки, инфографику, видео, опросы, интернет-голосования.