Приматологи доказали, что у шимпанзе есть личность

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ученые повторно провели эксперименты Джейн Гудолл, одного из самых известных приматологов мира, и пришли к выводу, что ее заявления о наличии "личности" у шимпанзе не были выдумкой и что обезьяны действительно обладают уникальными чертами поведения, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Data.

"В первые дни своей работы в будущем национальном парке Гомбе, Джейн сильно поразилась тому, как сильно различалось поведение разных шимпанзе, и как эти различия в характере были похожи на то, что отличает людей друг от друга. Когда она рассказала об этом одному из коллег, он посоветовал ей "забыть" об этих наблюдениях и никому об этом не говорить. К счастью, она так не сделала", — рассказывает Александр Вайсс (Alexander Weiss), приматолог из Эдинбургского университета (Великобритания).

Джейн Гудолл, один из самых известных приматологов мира сегодня, в 1973 году выступила с сенсационным заявлением – она заявила, что дикие шимпанзе, проживающие на территории Танзании, обладают уникальным характером и личностью, не уступающей по сложности аналогичным характеристикам человека.

Эти заявления были очень враждебно встречены научным сообществом. В то время фактически все ученые верили в то, что все животные ведут себя абсолютно одинаково и что их поведение управляется инстинктами, а не какими-то сложными ментальными процессами в их головах, и что шимпанзе и прочие приматы в принципе не могут иметь то, что является "уникальной" чертой человека.

Часть скептиков согласилась посетить национальный парк Гомбе, где проживали приматы, и попытаться составить их психологический профиль, опросив сотрудников заповедника. Как обнаружилось, различия в поведении шимпанзе, в особенности самок и самцов, действительно существовали, однако их открытие не убедило большую часть скептиков – они заявили, что методы наблюдений Гудолл являются в корне ошибочными, и что она приписывала обезьянам те черты человека, которые она хотела в них видеть.

Вайсс и его коллеги, занимающиеся изучением психологии приматов уже несколько десятилетий, решили проверить выводы знаменитого приматолога, проверив ее записи и фактически следуя по ее стопам на территории лесов Танзании, наблюдая за жизнью племени из нескольких десятков диких шимпанзе на протяжении почти семи лет.

Завершив очередной цикл наблюдений, ученые решили повторить опыты Гудолл – они попросили несколько десятков танзанийцев, помогавшим им наблюдать за обезьянами, оценить их характер и личность, используя несколько другой набор критериев по сравнению с тем, который использовался "скептиками" в 1973 году.

Если представления Гудолл и ее единомышленников были ошибочными, то тогда, как ожидал Вайсс, общие черты характера, особенности в поведении особей разных полов и степень различий в характерах разных индивидов, зафиксированные сейчас и в 1973 году, будут существенно отличаться. Если же они будут похожи, то тогда заявления Гудолл окажутся истинными.

Как оказалось, психологические профили шимпанзе были почти одинаковыми и в текущем исследовании, и в эксперименте Гудолл – к примеру, обезьяны, которые проявляли доверие к человеку и к сородичам, были так же и более покладистыми, а скромные животные обычно редко проявляли агрессию и экстравертность.

Не все подобные характеристики роднили человека и шимпанзе – в частности, скромные обезьяны обычно редко бывали открытыми, а "компанейские" обезьяны были, наоборот, готовы к установлению новых контактов. Обе эти черты характера людей, как правило, редко бывают связаны подобным образом, причину чего еще предстоит изучить.

Дальнейший анализ этих данных, как надеются Вайсс и его коллеги, поможет ученым понять, что еще отличает характер шимпанзе и людей, и раскрыть некоторые тайны эволюции нашего вида.