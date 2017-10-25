РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Приматологи доказали, что у шимпанзе есть личность

10:2125.10.2017
02560
© AP Photo / Wong Maye-EШимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная КореяШимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ученые повторно провели эксперименты Джейн Гудолл, одного из самых известных приматологов мира, и пришли к выводу, что ее заявления о наличии "личности" у шимпанзе не были выдумкой и что обезьяны действительно обладают уникальными чертами поведения, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Data.

"В первые дни своей работы в будущем национальном парке Гомбе, Джейн сильно поразилась тому, как сильно различалось поведение разных шимпанзе, и как эти различия в характере были похожи на то, что отличает людей друг от друга. Когда она рассказала об этом одному из коллег, он посоветовал ей "забыть" об этих наблюдениях и никому об этом не говорить. К счастью, она так не сделала", — рассказывает Александр Вайсс (Alexander Weiss), приматолог из Эдинбургского университета (Великобритания).

Шимпанзе. Архив
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Приматы испытывают кризис среднего возраста, выяснили ученые

Джейн Гудолл, один из самых известных приматологов мира сегодня, в 1973 году выступила с сенсационным заявлением – она заявила, что дикие шимпанзе, проживающие на территории Танзании, обладают уникальным характером и личностью, не уступающей по сложности аналогичным характеристикам человека.

Эти заявления были очень враждебно встречены научным сообществом. В то время фактически все ученые верили в то, что все животные ведут себя абсолютно одинаково и что их поведение управляется инстинктами, а не какими-то сложными ментальными процессами в их головах, и что шимпанзе и прочие приматы в принципе не могут иметь то, что является "уникальной" чертой человека.

Часть скептиков согласилась посетить национальный парк Гомбе, где проживали приматы, и попытаться составить их психологический профиль, опросив сотрудников заповедника. Как обнаружилось, различия в поведении шимпанзе, в особенности самок и самцов, действительно существовали, однако их открытие не убедило большую часть скептиков – они заявили, что методы наблюдений Гудолл являются в корне ошибочными, и что она приписывала обезьянам те черты человека, которые она хотела в них видеть.

Шимпанзе-арбитры
© Фото : Claudia Rudolf von Rohr
Порядок в стаях шимпанзе поддерживают "арбитры", считают ученые

Вайсс и его коллеги, занимающиеся изучением психологии приматов уже несколько десятилетий, решили проверить выводы знаменитого приматолога, проверив ее записи и фактически следуя по ее стопам на территории лесов Танзании, наблюдая за жизнью племени из нескольких десятков диких шимпанзе на протяжении почти семи лет.

Завершив очередной цикл наблюдений, ученые решили повторить опыты Гудолл – они попросили несколько десятков танзанийцев, помогавшим им наблюдать за обезьянами, оценить их характер и личность, используя несколько другой набор критериев по сравнению с тем, который использовался "скептиками" в 1973 году.

Если представления Гудолл и ее единомышленников были ошибочными, то тогда, как ожидал Вайсс, общие черты характера, особенности в поведении особей разных полов и степень различий в характерах разных индивидов, зафиксированные сейчас и в 1973 году, будут существенно отличаться. Если же они будут похожи, то тогда заявления Гудолл окажутся истинными.

Шимпанзе-арбитры
© Фото : Claudia Rudolf von Rohr
Ученые выяснили, почему люди сплачиваются во время войн и конфликтов

Как оказалось, психологические профили шимпанзе были почти одинаковыми и в текущем исследовании, и в эксперименте Гудолл – к примеру, обезьяны, которые проявляли доверие к человеку и к сородичам, были так же и более покладистыми, а скромные животные обычно редко проявляли агрессию и экстравертность.

Не все подобные характеристики роднили человека и шимпанзе – в частности, скромные обезьяны обычно редко бывали открытыми, а "компанейские" обезьяны были, наоборот, готовы к установлению новых контактов. Обе эти черты характера людей, как правило, редко бывают связаны подобным образом, причину чего еще предстоит изучить.

Дальнейший анализ этих данных, как надеются Вайсс и его коллеги, поможет ученым понять, что еще отличает характер шимпанзе и людей, и раскрыть некоторые тайны эволюции нашего вида.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена