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РИА Наука
РИА Наука

Физики из Бразилии открыли световой аналог сверхпроводников

14:3423.10.2017
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© Fotolia / AbstractUniverseТак художник представил себе стокновение сверхмалых частицТак художник представил себе стокновение сверхмалых частиц
© Fotolia / AbstractUniverse

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Бразильские физики случайно обнаружили, что фотоны могут объединяться в своеобразные "куперовские пары", подобно электронам в сверхпроводниках, в тех случаях, когда луч света проходит через прозрачные жидкости, говорится в статье, принятой к публикации в журнале Physical Review Letters.

"Подобные пары не только возможны – они, фактически, присутствуют везде. Нас давно интересует то, как далеко простирается феномен сверхпроводимости, и применимы ли те принципы и теории, которые описывают подобное поведение электронов, и к другим типам элементарных частиц. Куперовские пары имеют целый ряд интересных свойств, но пока не понятно, применимы ли они и для их "световых" аналогов", — заявил Андре Сарайва (Andre Saraiva) из Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия), чьи слова приводит журнал Nature.

Квантовый процессор
© Fotolia / Tomasz Zajda
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В соответствии с общепринятой на сегодня теорией сверхпроводимости, многие металлы и сплавы начинают проводить электрический ток без какого-либо сопротивления при достаточно низких температурах из-за того, что электроны в них начинают объединяться  в так называемые куперовские пары.

Подобные пары частиц ведут себя не как отдельные электроны, а как волны, и представляют собой единое целое с точки зрения законов квантовой физики, что позволяет им проводить электричество с нулевыми потерями. Сегодня ученые активно изучают свойства куперовских пар в надежде понять, как можно создать их при комнатных температурах и сделать сверхпроводимость доступной для всего человечества.

Сарайва и его коллеги выяснили, что и частицы света – фотоны – могут объединяться в подобные пары, наблюдая за тем, как частицы света взаимодействуют с различными формами материи и как эти взаимодействия приводят к рождению рассеянного света.

Когда фотон сталкивается с атомом или электроном в твердой или жидкой среде, часть его энергии передается частице материи, что заставляет ее вибрировать, а свет – "тускнеть" и сдвигаться в красную сторону спектра. Эта потерянная энергия, как заметил Сарайва, может быть поглощена другой частицей света, если она сталкивается с возбужденным атомом через мгновения после первого столкновения.

Физики впервые проследили за полетом пары электронов в сверхпроводнике

В результате этого фотоны будут связаны между собой, и, как показали теоретические расчеты ученых, начнут двигаться парами, подобно электронам в сверхпроводниках. Их рождением и поведением будут управлять законы квантовой механики, а не классической оптики и ньютоновской физики.

Руководствуясь этой идеей, ученые проверили, существуют ли подобные пары фотонов в реальном мире, наблюдая за тем, как лазерный луч проходит через восемь различных прозрачных материалов, в том числе обычную дистиллированную воду, бутан и ряд других углеводородов.

В этих наблюдениях ученые опирались на простую закономерность, связанную с существованием подобных "куперовских пар" фотонов. Они должны были достигать фотодетектора одновременно, и при этом иметь небольшие различия в спектре – одна из частиц должна была иметь чуть большую энергию, чем вторая. Подобные пары частиц могут возникать и случайным образом, однако их количество в таком случае будет в сотни раз меньше.

Плюшевый бозон Хиггса компании Particle Zoo
© Фото : Particle Zoo
Физики создали аналог бозона Хиггса в сверхпроводнике

Как оказалось,  подозрения бразильских физиков оправдались – им удалось зафиксировать рождение нескольких десятков таких "куперовских пар" фотонов, что подтвердило, что частицы света, являющиеся бозонами, переносчиками фундаментальных взаимодействий, могут в определенном смысле вести себя как электроны, относящиеся к числу фермионов, совершенно иному классу элементарных частиц.

Пока непонятно, какие материалы лучше всего подходят для создания "сверхпроводящих" световых потоков, и какими свойствами обладают подобные пары фотонов. Как предполагает Сарайва, подобные частицы могут меньше рассеиваться при движении через пространство, чем обычный поток света, что сделает их интересными для создания систем связи и микроскопии, однако их отличительные черты еще только предстоит изучить.

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