Ученые рассказали, что "уносит больше жизней, чем войны"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Загрязнение окружающей среды убивает в 15 раз больше людей, чем войны. Такой вывод сделали ученые из Комиссии научного журнала Lancet по вопросам загрязнения и здоровья. Результаты исследования опубликованы на сайте издания.

Как сообщается, в 2015 году во всем мире болезни, вызванные загрязнением окружающей среды, унесли жизни около девяти миллионов человек, что соответствует 16% всех смертей. Ученые утверждают, что такая цифра в три раза больше, чем количество смертей от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых, а также в 15 раз больше, чем от войн и других форм насилия. Также, по словам исследователей, плохая экология убивает больше людей, чем курение, голод и стихийные бедствия. Кроме того, загрязнение окружающей страны становится причиной четверти смертей в некоторых странах.

Помимо этого, ученые выяснили, что самыми уязвимыми к экологическим проблемам являются бедные слои населения. По подсчетам исследователей, примерно 92% смертей, связанных с загрязнением окружающей среды, приходятся на страны с низким и средним уровнями дохода.

Кроме того, особую опасность плохая экология представляет для детей, поскольку подверженность воздействию химикатов в малых количествах в утробном периоде жизни младенца и его раннем детстве может привести к инвалидности, болезням, которые будут сопровождать ребенка на протяжении всей жизни, а также преждевременной смерти.

Ранее Европейское агентство по окружающей назвало причину преждевременной смерти сотен тысяч европейцев в год.