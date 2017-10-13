Стала известна причина сотен тысяч смертей в Европе

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Загрязнение атмосферы стало причиной преждевременной смерти более 500 тысяч европейцев в год, несмотря на улучшения качества воздуха, сообщили на сайте Phys.org со ссылкой на Европейское агентство по окружающей среде (EEA).

Как сообщается, плохая экология остается основной причиной преждевременной смерти в Европе, несмотря на то, что уровень загрязнения атмосферы постепенно снижается. EEA заявляет, что мелкодисперсные частицы, которые легко проникают в легкие или даже кровеносные сосуды, становятся причиной смерти примерно 428 тысяч человек ежегодно. Также, согласно данным агентства около 82% городского населения Европы подвержено воздействию ультрадисперсных частиц.

Среди остальных загрязнителей воздуха, которые становятся причиной предварительной смерти европейцев, EEA назвала двуокись азота и наземный озон.