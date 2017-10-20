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РИА Наука
РИА Наука

Ученые признали рост мозга главным двигателем эволюции человека

15:2320.10.2017
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© Fotolia / decade3dБазальные ганглииБазальные ганглии
© Fotolia / decade3d

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Необычные эксперименты по "удушению" тела показали, что организм в первую очередь обеспечивает энергией и кислородом нервную систему, и лишь потом заботится о мускулах, что указывает на особую важность мозга в эволюции людей, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Мы выяснили, что при экстремальных физических и умственных нагрузках организм отдает приоритет мозгу, а не телу. По всей видимости, полностью "заряженный" мозг мог помогать нашим предкам лучше ориентироваться в опасных ситуациях и чаще спасать себе жизнь, чем свежие мышцы", — рассказывает Дэниел Лонгмэн (Daniel Longman) из Кембриджского университета (Великобритания).

Горилла Шинда держит своего новорожденного детеныша в зоопарке в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
Ученые: быстрый метаболизм помог человеку стать умнее обезьяны

Большинство ученых сегодня считает, что эволюцией человека в последние 2-3 миллиона лет управлял, по сути, один фактор – увеличение размеров и сложности нашего мозга. Все остальные изменения в анатомии и жизнедеятельности наших предков, по мнению антропологов, были обусловлены необходимостью поддерживать растущие аппетиты нервной системы.

К примеру, сегодня ученые считают, что человек научился варить и обрабатывать пищу примерно 1-2 миллиона лет назад по одной простой причине – нашим предкам пришлось бы искать и есть пищу по примерно 10-11 часов в день, чтобы обеспечить свой мозг необходимым количеством калорий. Аналогичным образом, дальнейший рост аппетитов мозга мог ускорить метаболизм человека, заставив наше тело быстрее потреблять энергию и научив его запасать ее в жировых отложениях, обычно отсутствующих у остальных приматов.

Лонгмэн и его коллеги нашли очередное подтверждение в пользу этой гипотезы, организовав крайне необычный эксперимент, участники которого согласились одновременно участвовать в двух соревнованиях – по академической гребле и в игре на сообразительность.

Неандерталец
© Фото : zahav.elementy.ru
Крахмал оказался главным "пособником" эволюции мозга человека

Этот эксперимент был основан на простом предположении – при тотальной нехватке питательных веществ и кислорода наш организм будет обеспечивать ими в первую очередь самые важные органы, а остальное тело будет снабжаться по остаточному принципу. Соответственно, если мозг играет особую роль в жизни человека, то решение интеллектуальных задач во время занятий спортом будет мешать работе мускулов.

Руководствуясь этой идеей, ученые наблюдали за тем, как менялись спортивные успехи студентов, которым приходилось не только заниматься греблей на тренажерах, но и отвечать на различные каверзные вопросы, проверявшие их память и сообразительность.

Как оказалось, необходимость решать сразу две задачи резко снижала то количество энергии, которое получали мускулы – они теряли примерно 13% энергии, около 40 ватт, в то время, когда студентам приходилось одновременно заниматься и умственным, и физическим трудом.

Окаменелости обнаруженные за пределами Йоханнесбурга
© AP Photo / Mark Thiessen/National Geographic via AP
Ученые: мясо, а не умение варить пищу, двигало эволюцию человека

При этом, что самое важное, доли правильных ответов, которые студенты давали в спокойной обстановке и во время выполнения подобных упражнений, отличались заметно меньше, примерно на 10%. Это говорит о том, что организм отдавал приоритет снабжению мозга нутриентами и кислородом, жертвуя оптимальной работой мускулов.

Наличие подобных приоритетов в работе тела, как считают ученые, является подтверждением общепринятых представлений об эволюции человека и о том, какую роль в ней играло развитие мозга.

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