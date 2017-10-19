В России изобрели "техническое зрение", позволяющее видеть при любой погоде

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Инновационную технологию "технического зрения", позволяющую вести наблюдение с беспилотников, самолетов и кораблей в любую погоду и время суток, разработали российские инженеры-кораблестроители совместно с учеными Московского авиационного института, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Моринформсистема — Агат".
На предприятии отметили, что созданная и апробированная технология технического зрения на базе запатентованного гомодинного радиолокационного датчика микроволнового диапазона является малогабаритной, всепогодной и высокоинформационной. Она позволит буквально видеть сквозь бурю или ливень, в отличие от других датчиков, которые будут показывать по большей части только помехи.
Он добавил, что к настоящему моменту завершены исследовательские работы, получен соответствующий патент и создан макет-демонстратор технологии. Также первые демонстрационные испытания для потенциальных потребителей подтвердили высокую степень инновационности разрабатываемого продукта и его востребованность.