В России изобрели "техническое зрение", позволяющее видеть при любой погоде

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Инновационную технологию "технического зрения", позволяющую вести наблюдение с беспилотников, самолетов и кораблей в любую погоду и время суток, разработали российские инженеры-кораблестроители совместно с учеными Московского авиационного института, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Моринформсистема — Агат".

"Сейчас Московский авиационный институт и "НПП "Салют", дочернее предприятие концерна "Моринформсистема — Агат", ведут переговоры о совместной работе над инновационной технологией "технического зрения" на базе гомодинного радиолокационного датчика микроволнового диапазона. Предназначена разрабатываемая система для мониторинга зон высокой ответственности в условиях ограниченной оптической видимости: туман, снег, задымленность, дождь, пыль", — рассказали в пресс-службе.

На предприятии отметили, что созданная и апробированная технология технического зрения на базе запатентованного гомодинного радиолокационного датчика микроволнового диапазона является малогабаритной, всепогодной и высокоинформационной. Она позволит буквально видеть сквозь бурю или ливень, в отличие от других датчиков, которые будут показывать по большей части только помехи.

"Уверен, что система "технического зрения" найдет применение на многих объектах транспорта: железной дороге, малой авиации, беспилотных летательных аппаратах, автомобилях, малых судах, а также в интегрированных системах охраны различных объектов", — объяснил предназначение системы директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна "Моринформсистема — Агат" Станислав Чуй, которого цитирует пресс-служба.

Он добавил, что к настоящему моменту завершены исследовательские работы, получен соответствующий патент и создан макет-демонстратор технологии. Также первые демонстрационные испытания для потенциальных потребителей подтвердили высокую степень инновационности разрабатываемого продукта и его востребованность.