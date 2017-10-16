Утверждены участники наземного лунного эксперимента "SIRIUS-17"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Утвержден основной экипаж эксперимента "SIRIUS-17" по наземному моделированию полета к Луне, старт программы назначен на 7 ноября, сообщил РИА Новости представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
"Прошло заседание врачебно-экспертной комиссии (ВЭК) ИМБП по освидетельствованию испытателей-добровольцев для участия в 17-суточном изоляционном эксперименте проекта SIRIUS. Материалом для экспертной оценки служили общие и медицинские данные предварительного отбора кандидатов. По заключению ВЭК все испытатели получили допуск к участию в эксперименте", — отметил он.
В основной экипаж изоляционного эксперимента "SIRIUS-17" вошли Анна Кикина, Елена Лучицкая, Наталия Лысова, Илья Рукавишников, Марк Серов, Виктор Феттер (Viktor Fetter).
ИМБП проведет в Москве международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station), в рамках которого будут моделироваться условия длительного межпланетного полета смешанного экипажа в условиях полной автономии.
Проект будет проходить в период с 2017 по 2022 годы. В 2017 году планируется эксперимент продолжительностью 17 дней, в 2018 году намечено два эксперимента: четырехмесячный и на 14-21 день. В 2019 году планируется восьмимесячный, а в 2020–2021 годах — годовые эксперименты.
Ранее директор ИМБП Олег Орлов сообщил РИА Новости, что уже в рамках проекта SIRIUS планируется отработать элементы полета на перспективную окололунную станцию Deep Space Gateway.
Ранее глава "Роскосмоса" Игорь Комаров заявил о достигнутой с США договоренности по созданию с 2024 года новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Россия должна создать от одного до трех модулей и разработать стандарты для универсального стыковочного механизма для разных типов кораблей. В проекте могут принять участие и страны БРИКС.
Ровно 50 лет назад американскому искусственному спутнику Луны "Лунар орбитер-1" удалось осуществить фотосъемку лунной поверхности и отправить на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Другие аппараты смогли получить еще некоторую часть снимков тех мест, где возможна посадка кораблей, а также сфотографировать полярные районы планеты.
Программа "Лунар орбитер" представляла собой серию из пяти автоматических орбитальных аппаратов, которые были запущены США в 1966-1967 годах с целью картографирования лунной поверхности. Все пять полетов прошли успешно, 99% поверхности Луны было снято с разрешением 60 м и лучше.
На фото: снимок поверхности Луны, сделанный космическим аппаратом "Лунар орбитер-5".
Во время экспедиции "Аполлон-15" американскими учеными впервые был применен электромобиль LRV. Уникальный аппарат, созданный корпорацией Boeing в конце 60-х годов, представлял собой четырехколесный двухместный транспортер, оснащенный тяговыми электромоторами и двумя батареями. Использование вездехода значительно расширило площадь лунной поверхности, доступную для астронавтов. Машина могла развивать скорость до 13 км/ч. Общая длина пути, пройденного лунным автомобилем в 15-й, 16-й, 17-й экспедициях "Аполлон", составила 28, 27 и 36 км соответственно.
На фото: американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле во время экспедиции "Аполлон-17".
Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter продолжает изучать Луну с орбиты. Недавно специалистами агентства был опубликован снимок Земли, полученный камерами зонда LRO. Так как во время съемки Земля и Луна двигались, потребовались дополнительные алгоритмы обработки изображений, чтобы скомпенсировать этот эффект.
Поверхность Луны испещрена кратерами, которые возникли в результате падения огромного количества метеоритов. Попытки объяснить происхождение кратеров начались еще в конце 80-х годов XVIII века. Помимо метеоритной гипотезы была также выдвинута вулканическая, которая позже была опровергнута.
С каждым годом Луна становится все дальше и дальше от Земли. За 12 месяцев расстояние между ними увеличивается на 4 см. Удаление спутника является следствием гравитационно-приливного взаимодействия его и нашей планеты.
Спутник Земли зародился более 4,5 миллиардов лет назад. По сравнению со своим нынешним состоянием первоначально он имел гораздо больший размер. Форма Луны на самом деле не идеально круглая, а яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли. Кроме того, ее центр масс расположен не в центре космического тела, а примерно в двух километрах от центра.
В этом изображении ученые объединили несколько фаз лунного затмения. Это явление представляет собой погружение Луны в конус тени Земли. При этом наша планета находится на одной линии между центром Луны и центром Солнца. Лунное затмение происходит при сильном уменьшении яркости диска спутника Земли. Принято различать полутеневые, частичные и полные лунные затмения. Наблюдать за ними можно в любом уголке мира, где Луна находится над горизонтом. Средняя продолжительность затмения составляет несколько часов.
Еще одно редкое природное явление – солнечное затмение. Оно происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца полностью или частично. Увидеть его можно только в период новолуния, когда повернутая к планете часть Луны полностью не освещается, то есть ее не видно невооруженным глазом.
20 июля 1969 года программа "Аполлон" достигла своей главной цели – полета и высадки человека на Луну. Первыми астронавтами, ступившими на поверхность спутника Земли, были Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Их пребывание на Луне продлилось 2 часа 31 минуту. Всего на Луну было осуществлено шесть высадок, все шесть американцами.
На фото: американский астронавт Харрисон Шмитт во время последней высадки на Луну в рамках экспедиции "Аполлон-17".
Земля – единственная планета в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение, которое происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца. При этом в любой точке Земли это явление можно увидеть в среднем один раз в 360 лет.
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.