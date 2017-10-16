Утверждены участники наземного лунного эксперимента "SIRIUS-17"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Утвержден основной экипаж эксперимента "SIRIUS-17" по наземному моделированию полета к Луне, старт программы назначен на 7 ноября, сообщил РИА Новости представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"Прошло заседание врачебно-экспертной комиссии (ВЭК) ИМБП по освидетельствованию испытателей-добровольцев для участия в 17-суточном изоляционном эксперименте проекта SIRIUS. Материалом для экспертной оценки служили общие и медицинские данные предварительного отбора кандидатов. По заключению ВЭК все испытатели получили допуск к участию в эксперименте", — отметил он.

В основной экипаж изоляционного эксперимента "SIRIUS-17" вошли Анна Кикина, Елена Лучицкая, Наталия Лысова, Илья Рукавишников, Марк Серов, Виктор Феттер (Viktor Fetter).

ИМБП проведет в Москве международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station), в рамках которого будут моделироваться условия длительного межпланетного полета смешанного экипажа в условиях полной автономии.

Проект будет проходить в период с 2017 по 2022 годы. В 2017 году планируется эксперимент продолжительностью 17 дней, в 2018 году намечено два эксперимента: четырехмесячный и на 14-21 день. В 2019 году планируется восьмимесячный, а в 2020–2021 годах — годовые эксперименты.

Ранее директор ИМБП Олег Орлов сообщил РИА Новости, что уже в рамках проекта SIRIUS планируется отработать элементы полета на перспективную окололунную станцию Deep Space Gateway.

Ранее глава "Роскосмоса" Игорь Комаров заявил о достигнутой с США договоренности по созданию с 2024 года новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны. Россия должна создать от одного до трех модулей и разработать стандарты для универсального стыковочного механизма для разных типов кораблей. В проекте могут принять участие и страны БРИКС.