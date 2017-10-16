Зонд "ЭкзоМарс" передал на Землю снимки марсианских облаков

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Европейско-российский зонд "ЭкзоМарс-TGO" передал на Землю одну из первых цветных фотографий марсианских облаков, полученных космическим аппаратом почти сразу после прибытия к Марсу осенью прошлого года, сообщает ЕКА.

Совместная российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-TGO" прибыла к красной планете 19 октября прошлого года. Ей предстояло решить две критически важных задачи – вывести зонда TGO на стабильную орбиту и посадить демонстрационного модуля "Скиапарелли" на плато Меридиан у экватора Марса. Посадка "Скиапарелли" закончилась неудачей.

Помимо решения научных задач и раскрытия тайн атмосферы Марса, TGO будет исполнять так же и другую важную задачу – играть роль связующего звена между Землей с одной стороны, и европейским марсоходом "Пастер" и российской посадочной платформой – с другой, которые будут отправлены на Марс ориентировочно в 2020 году.

Сейчас зонд проходит достаточно долгую и рутинную процедуру торможения, в рамках которой он использует трение, вырабатываемое при прохождении через верхние слои атмосферы Марса, для того, чтобы замедлить себя и выйти на расчетную траекторию работы. Перед началом этой процедуры "ЭкзоМарс-TGO" получил несколько фотографий поверхности Марса и проверил работу всех своих научных инструментов.

Во время этой проверки зонду улыбнулась удача – в конце ноября прошлого года он смог сфотографировать "настоящие" марсианские облака, пролетая над вулканическим плато Фарсида. Эти облака, как предполагают ученые, состоят из мельчайших кристалликов льда, и их изучение может помочь планетологам понять, куда исчезла марсианская вода и атмосфера.

Помимо облаков, на этих фотографиях можно увидеть и другие интересные объекты – темные расселины, возникшие в результате ветровой эрозии горных пород, и залежи песка, перегоняемые с места на место марсианскими ветрами. Благодаря относительно небольшой высоте полета зонда, около 1800 километров от поверхности Марса, каждая пиксель на фотографии соответствует квадрату 20 метрам