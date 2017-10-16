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РИА Наука
РИА Наука

Как спастись от звука дрели, зная принцип распространения акустических волн

08:0016.10.2017
07312
© Алина ПолянинаЧеловек, занимающийся ремонтом и его соседЧеловек, занимающийся ремонтом и его сосед
© Алина Полянина

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Ольга Коленцова. Всем известно, что в каждом доме своя слышимость. В одних домах люди даже не подозревают о существовании по соседству шумного ребенка и огромной овчарки, а в других можно проследить маршрут передвижения по квартире даже маленькой кошки. 

Ремонт, да не тот: как быстро исправить интерьер после неудачного ремонта
© Leroy Merlin
Ремонт, да не тот: как быстро исправить интерьер после неудачного ремонта

Звуковая волна представляет собой колебания частиц, при которых происходит перенос энергии. То есть частицы меняют свое положение относительно равновесия, вибрируя вверх-вниз или влево-вправо. В воздухе частицы, помимо колебаний, находятся в постоянном хаотическом движении. Когда мы говорим, то заставляем молекулы воздуха колебаться с определенной частотой, которую регистрирует наш орган слуха. Благодаря беспорядочному движению молекул они быстрее, чем их "собратья" в твердом теле, "теряют" частоту, в пределах которой двигались ранее. 

© РИА Новости / Сергей ВенявскийПерейти в фотобанкРабота строителей
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Работа строителей

А что насчет твердых тел? Если ударить молотком по стене или полу дома, звуковая волна "побежит" по твердой конструкции, заставляя колебаться атомы или молекулы, из которых она состоит. Однако следует помнить, что в твердых телах частицы "упакованы" более плотно, так как они располагаются ближе друг к другу. И скорость звука в плотных средах в несколько раз выше, чем скорость звука в воздухе. При 25 градусах Цельсия средняя скорость его распространения 346 метров в секунду. А в бетоне это значение достигает 4250-5250 метров в секунду. Разница более чем в 12 раз! Неудивительно, что звуковая волна способна передаваться на большие расстояния именно в твердых телах, а не в воздухе.

Колебания молекул воздуха довольно слабы, поэтому их может поглотить толстая, например, бетонная стена. Конечно, чем она толще, тем качественнее изолирует обитателей квартиры от знакомства с секретами соседей. 

© Fotolia / RodjulianСмежные квартиры дома
© Fotolia / Rodjulian
Смежные квартиры дома

Но если движение молекул воздуха остановит стена, то внутри нее звук промчится без преград. Колебания молекул твердых тел намного более "энергичны", поэтому без труда передают энергию воздушным средам. Предположим, человек на пятом этаже решил прибить полочку к стене. Движение сверла дрели заставляет колебаться молекулы, из которых состоит вся твердая поверхность. Сам человек слышит как воздушный шум, так и ударный. А вот его соседи парой этажей выше слышат только ударный шум, возникающий вследствие распространения звуковой волны по конструкции здания. 

Капитальный ремонт здания. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Допустим, соседи сверху топают, прыгают, стучат мячом до середины ночи, а еще их крупный кот любит перескакивать с полки шкафа на пол как раз над вашей головой. В этом случае людям обычно рекомендуют делать звукоизоляцию потолка. Но чаще всего она не помогает или помогает очень слабо. Почему? Просто звуковая волна при ударе распространяется по материалу. Она успешно побежит не только по потолку, но и по стенам, и даже по полу. Поэтому для эффективной борьбы с шумом необходимо делать изоляцию всех стен комнаты. Конечно, загасить звуковую волну в самом начале намного проще и эффективнее. Ведь в случае возгорания полотенца, неудачно положенного рядом с конфоркой, мы тушим сразу полотенце, а не ждем, пока загорится вся кухня. Поэтому лучше сразу выбирать соседей сверху с шумоизолированным полом. Или при ремонте придется делать полную изоляцию спальни.

© Fotolia / Ramona HeimОтбойный молоток
© Fotolia / Ramona Heim
Отбойный молоток

Серии многоквартирных домов можно разделить на кирпичные, блочные и железобетонные. А вот последние конструкции по технологии строительства делятся на панельные, монолитные и сборно-монолитные. 

Когда строится панельный дом, плиты изготавливаются на заводах и доставляются на стройку, где рабочим остается только собрать из них нужную конструкцию. При малейшей несостыковке плит между квартирами возникают щели, через которые проходит звук. Да и толщина таких панелей чаще всего составляет 10-12 сантиметров, поэтому эти дома считаются одними из самых плохих в плане звукоизоляции.

© РИА Новости / Сергей ВенявскийПерейти в фотобанкРабота строителей
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Работа строителей

Для монолитных домов строится арматурный каркас, а бетон заливается в уже собранную с помощью прочных щитов форму. Толщина стен подобных домов в среднем 20-40 сантиметров, поэтому разговоры соседей практически не слышны, но ударный шум легко распространяется по перекрытиям из-за их "монолитности".

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМикрорайон Куркино
© РИА Новости / Антон Денисов
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Микрорайон Куркино

Кирпичные дома традиционно считаются самыми тихими и теплыми. Правда, с мечтой о чисто кирпичном доме жители крупных городов могут попрощаться, так как данный материал не может выдержать нагрузку более пяти этажей. Хотя для строительства монолитных домов иногда используют также и кирпич, обкладывая им внешние стены и перегородки. Но на общую звукоизоляцию это влияет мало, поэтому любые монолитные дома считаются довольно шумными. 

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтроительство жилья
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Строительство жилья

"Звукоизоляция сильно зависит и от материала, и от технологии. Для поглощения звуков должны использоваться различные пористые материалы. Например, в старых панельных домах, где звукоизоляции вообще не было, часто вешали ковры на стену и клали их на пол. Сейчас потребности в этом меньше и ковры из моды вышли, так как сильно собирают пыль. Существуют добавки в бетон, которые могут существенно уменьшить передаваемый по стенам шум. Однако ГОСТы и предписания не обязывают строительные компании добавлять в бетон звукопоглощающие добавки", — говорит Иван Завьялов, научный сотрудник кафедры прикладной механики МФТИ.

Одним из примеров серии домов с хорошими звукоизоляционными качествами считается П-55, один из которых расположен в подмосковном городе Реутов, на Суздальской улице. 

 

 

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