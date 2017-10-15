Путин заявил о намерении вернуть в Россию состоявшихся ученых

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

СОЧИ, 14 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть идеи, как вернуть уехавших из России ученых.

"Будем думать над этим, есть определенные идеи", — сказал в воскресенье Путин в ходе общения с делегатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Президент отметил, что России нужнее состоявшиеся ученые. "Я, может, скажу такие жесткие вещи, но, тем не менее, Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся, и реально здесь может эффективно сотрудничать. С точки зрения гражданской составляющей, мы заинтересованы в том, чтобы все наши граждане приехали, но с точки зрения развития науки, для науки российской нужны те, которые смогут ее двигать вперед",- сказал он.

Российский лидер сказал, что в стране будет продлена программа мегагрантов. "Гарантированно будем в течение нескольких лет это осуществлять",- сказал Путин.