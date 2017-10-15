КАИР, 15 окт – РИА Новости, Маргарита Кислова. Реставрация одного из знаменитых на весь мир памятников Древнего Египта – храма Абу-Симбел, — приуроченная к празднованию 200-летия со дня открытия, обошлась египетским властям в 25 миллионов фунтов (более 1,4 миллиона долларов), пишет египетская газета "Йоум7".

По словам главы управления памятников Абу-Симбела Хусама Абуда, власти отреставрировали фасад храма, а также главные улицы городка.

Археологический комплекс Абу-Симбел расположен к югу от Асуана и включает два храма: большой и малый, посвященные наиболее почитаемым древнеегипетским богам: Амону, Ра-Хорахти, Птаху и Хатхор. Храмы были возведены около 3,3 тысячи лет назад в честь фараона Рамзеса Второго и его жены царицы Нефертари. Большой храм спроектирован таким образом, что дважды в год 22 октября и 22 февраля в шесть часов утра луч солнца пронизывает длинный и обычно темный коридор и по очереди освещает статуи богов и фараона Рамзеса Второго.

Храмы долгое время были погребены в песке. В 1817 году итальянский исследователь Джовани Бельцони впервые за многие годы смог проникнуть в храмы комплекса. С 1964 по 1968 годы из-за строительства Асуанской ГЭС храмовый комплекс Абу-Симбел пришлось под контролем ЮНЕСКО перенести выше от реки, чтобы избежать его затопления.

До народного восстания в Египте в 2011 году еженедельные доходы от посещения туристами этого храма составляли порядка 2 миллионов египетских фунтов (более 100 тысяч долларов).