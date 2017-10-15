МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Создатель мельдония Иварс Калвиньш совместно с группой ученых из Латвийского института органического синтеза разработал препарат против алкоголизма, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, новое средство для лечения алкоголизма, в отличие от уже существующих, не вызывает отвращение к алкоголю, а скорее заменяет его. Принцип действия препарата основан на воздействии на мозг биологически активных растительных веществ, которые стимулируют синтез гормона счастья.

Для сравнения: алкоголь синтезирует этот гормон искусственным способом. Вдобавок к этому, алкоголь, будучи наркотиком, приводит к появлению дополнительных рецепторов. В результате, у выпивающего для достижения "счастья" возникает потребность в больших дозах.

Однако новое средство не вызывает образование дополнительных рецепторов и даже, как утверждают ученые, снижает количество приобретенных "лишних".

Ученые рассказали, что новый препарат уже получило положительные отзывы наркологов: у пациентов, применявших это средство, снизилась зависимость. Тем не менее, Калвиньш объяснил, что новый препарат следует назвать не "лекарством", а "вспомогательным средством", поскольку лечение алкоголизма больше зависит от силы воли и желания избавиться от зависимости.

"Препарат не поможет, если есть дружная компания, предлагающая выпить. Тут нужны не лекарства, а собственная воля. Могут помочь нарколог и психотерапевт. Но когда алкоголик начнет применять этот препарат, он и сам физически почувствует эффект и, возможно, посоветует собратьям по несчастью — никто не будет рекомендовать другу неэффективные средства", — заявил он.

Иварс Калвиньш стал известным после того, как WADA признала запрещенной субстанцией созданный им препарат мельдоний. Однако сам ученый утверждал, что спортсмены имеют право на употребление мельдония, поскольку это вещество помогает им защитить здоровье.