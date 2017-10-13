РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые: древнейшие жители Африки могли обладать светлой кожей

18:4113.10.2017
02760
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЖитель деревни Куну в южноафриканской провинции Восточный КейпЖитель деревни Куну в южноафриканской провинции Восточный Кейп
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Генетики выделили гены, управляющие цветом кожи человека, и впервые проследили за их эволюцией, обнаружив, что их устройство заметно менялось еще до того, как предки современных людей покинули Африку, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Самое интересное, что гены, связанные со светлой окраской кожи, имеют схожее устройство и у представителей народности Сан с юга Африки, и у древних людей, таких как неандертальцы и денисовцы. Все это говорит о том, что светлая кожа могла появиться задолго до разделения предков современных людей и их "кузенов", — прокомментировал открытие Карлос Лалуэза-Фокс (Carles Lalueza-Fox) из Института эволюционной биологии в Барселоне (Испания).

Раскопки в Денисовой пещере на Алтае в июле 2011 года
© Фото : Bence Viola
Генетики доказали, что "денисовцы" древнее алтайских неандертальцев

Все люди, как сегодня считают ученые, были похожи на современных африканцев до того, как наши предки начали покидать "колыбель человечества", восточную или южную Африку, что произошло примерно 200-300 тысяч лет назад. Когда люди проникли в северные регионы Европы и Азии, им пришлось приспосабливаться к радикально новым условиям обитания.

Как сегодня считают ученые, эта адаптация прошла с молниеносно быстрой скоростью – всего за несколько поколений будущие европейцы и азиаты приобрели гены, связанные со светлой окраской кожи, крепким иммунитетом и повышенной стойкостью к потерям тепла и другие приспособления, необходимые для выживания на суровом Севере. Часть этих генов могла быть унаследована от неандертальцев, с которыми кроманьонцы контактировали 50-100 тысяч лет назад.

Сара Тишкофф (Sara Tiskoff) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США) и ее коллеги выяснили, что цвет кожи человека начал меняться гораздо раньше, чем предполагали ученые, открыв гены, связанные с пигментацией тела людей, и сравнив то, как они устроены в ДНК представителей разных народов Африки.

Скульптура неандертальца. Архивное фото
© AFP 2017 / Pierre Andrieu
Ученые выяснили, что заставляло людей скрещиваться с неандертальцами

Как отмечает генетик, жители "черного континента", вопреки обыденным представлениям, могут иметь совершенно разный цвет кожи – к примеру, жители Судана, как правило, окрашены в угольно черный цвет, а представителей коренных народов ЮАР, бушменов и койсанцев, можно легко перепутать со смуглыми обитателями Индии и других народов южной Азии.

Эти различия, как оказалось, были обусловлены вариациями в шести генах — SLC24A5, MFSD12, DDB1, TMEM138, OCA2 и HERC2, мутации в которых определяют то, насколько светлой является кожа человека. Что интересно, "евразийское" происхождение имеют лишь мутации в гене SLC24A5, а все остальные версии генов светлой кожи являются уникальными для Африки.

Что еще интереснее, дальнейшее изучение этих "африканских" генов показало, что цвет кожи предков людей начал меняться более миллиона лет назад, задолго до того, как предтечи кроманьонцев покинули Африку, и намного позже того времени, когда, как сегодня считают ученые, протолюди потеряли свой шерстяной покров.

Йоханнес Краузе на лекции в МГУ
© РИА Новости
Генетик рассказал, как Россия стала прародиной индоевропейских языков

Более того, анализ данных показывает, что первыми появились гены "светлой кожи", которые впоследствии были заменены вариантами, связанными со смуглой и черной кожей. Как полагают ученые, это может указывать на то, что наши предки жили на юге Африки, где уровень солнечного ультрафиолета был ниже, чем в экваториальных регионах континента, и где сегодня живут самые светлокожие коренные африканцы.

"Если взять шимпанзе и обрить его, то тогда мы получим "белую" обезьяну. Поэтому вполне логично то, что кожа наших предков была светлой. Когда они начали терять свой волосяной покров и выбираться из лесов в саванны,  их кожа стала темной, но мутации, связанные с ее светлой окраской, никуда не исчезли и продолжались эволюционировать", — заключает Тишкофф.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена