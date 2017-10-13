МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Генетики выделили гены, управляющие цветом кожи человека, и впервые проследили за их эволюцией, обнаружив, что их устройство заметно менялось еще до того, как предки современных людей покинули Африку, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Самое интересное, что гены, связанные со светлой окраской кожи, имеют схожее устройство и у представителей народности Сан с юга Африки, и у древних людей, таких как неандертальцы и денисовцы. Все это говорит о том, что светлая кожа могла появиться задолго до разделения предков современных людей и их "кузенов", — прокомментировал открытие Карлос Лалуэза-Фокс (Carles Lalueza-Fox) из Института эволюционной биологии в Барселоне (Испания).

Все люди, как сегодня считают ученые, были похожи на современных африканцев до того, как наши предки начали покидать "колыбель человечества", восточную или южную Африку, что произошло примерно 200-300 тысяч лет назад. Когда люди проникли в северные регионы Европы и Азии, им пришлось приспосабливаться к радикально новым условиям обитания.

Как сегодня считают ученые, эта адаптация прошла с молниеносно быстрой скоростью – всего за несколько поколений будущие европейцы и азиаты приобрели гены, связанные со светлой окраской кожи, крепким иммунитетом и повышенной стойкостью к потерям тепла и другие приспособления, необходимые для выживания на суровом Севере. Часть этих генов могла быть унаследована от неандертальцев, с которыми кроманьонцы контактировали 50-100 тысяч лет назад.

Сара Тишкофф (Sara Tiskoff) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США) и ее коллеги выяснили, что цвет кожи человека начал меняться гораздо раньше, чем предполагали ученые, открыв гены, связанные с пигментацией тела людей, и сравнив то, как они устроены в ДНК представителей разных народов Африки.

Как отмечает генетик, жители "черного континента", вопреки обыденным представлениям, могут иметь совершенно разный цвет кожи – к примеру, жители Судана, как правило, окрашены в угольно черный цвет, а представителей коренных народов ЮАР, бушменов и койсанцев, можно легко перепутать со смуглыми обитателями Индии и других народов южной Азии.

Эти различия, как оказалось, были обусловлены вариациями в шести генах — SLC24A5, MFSD12, DDB1, TMEM138, OCA2 и HERC2, мутации в которых определяют то, насколько светлой является кожа человека. Что интересно, "евразийское" происхождение имеют лишь мутации в гене SLC24A5, а все остальные версии генов светлой кожи являются уникальными для Африки.

Что еще интереснее, дальнейшее изучение этих "африканских" генов показало, что цвет кожи предков людей начал меняться более миллиона лет назад, задолго до того, как предтечи кроманьонцев покинули Африку, и намного позже того времени, когда, как сегодня считают ученые, протолюди потеряли свой шерстяной покров.

Более того, анализ данных показывает, что первыми появились гены "светлой кожи", которые впоследствии были заменены вариантами, связанными со смуглой и черной кожей. Как полагают ученые, это может указывать на то, что наши предки жили на юге Африки, где уровень солнечного ультрафиолета был ниже, чем в экваториальных регионах континента, и где сегодня живут самые светлокожие коренные африканцы.

"Если взять шимпанзе и обрить его, то тогда мы получим "белую" обезьяну. Поэтому вполне логично то, что кожа наших предков была светлой. Когда они начали терять свой волосяной покров и выбираться из лесов в саванны, их кожа стала темной, но мутации, связанные с ее светлой окраской, никуда не исчезли и продолжались эволюционировать", — заключает Тишкофф.