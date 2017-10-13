РАН будет стремиться, чтобы поправки по ее статусу ушли в Госдуму до марта

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская академия наук будет стремиться тому, чтобы парламент уже к марту 2018 года рассмотрел поправки к закону о РАН, повышающие статус Академии наук, сообщил в интервью РИА Новости новый президент РАН Александр Сергеев.

В конце сентября Сергеев был избран новым главой Академии наук. В своей предвыборной программе он, в частности, говорил о необходимости повысить статус РАН. По мнению Сергеева, благодаря этому Академия наук станет ведущей научной организацией страны, что очень важно с точки зрения реализации стратегии научно-технологического развития РФ.

Для этого потребуется скорректировать принятый осенью 2013 года закон №253 "О Российской академии наук", составляющий правовую основу реформы государственной системы академической науки. Во вторник на первом заседании президиума РАН в новом составе Сергеев сообщил, что для совершенствования статуса РАН надо будет провести "очень тщательную" работу с юристами администрации президента РФ и Госдумы.

"Мы должны четко все сформулировать в рамках Конституции и существующих правовых норм, чтобы поправки ничему не противоречили. Дума готова работать. Но, конечно, чем раньше, тем лучше, и мы будем стараться сделать это быстрей, чтобы, по крайней мере, чтения по поправкам в парламенте, может быть, прошли до марта будущего года", — сказал Сергеев.