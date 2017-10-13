Российских ученых обделяют Нобелевскими премиями, заявил глава РАН

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россию, как и Советский Союз, обделяют Нобелевскими премиями, но не все меряется такими высокими наградами — страну уважают не за них, а за большие научные достижения, как, например, в космосе, считает новый президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Вопрос с Нобелевскими премиями, конечно, тоже политизирован. Он и в советское время был политизирован. Мы всегда говорили, что Советский Союз был обделен Нобелевскими премиями. А уж сейчас что говорить", — сказал Сергеев в интервью РИА Новости.

По его словам, Нобелевская премия в мире "раскручена", и ее лауреат — "это всё".

"Но по серьезному, по гамбургскому счету, не все меряется Нобелями. Вот мы праздновали юбилей запуска первого спутника. Ну, не дали нам эту премию за космос, за спутник! Но нам этого и не надо — весь мир знает, что мы первые. Там ось измерения совершенно другая. Мы в космосе чувствуем себя уверенными, к нам приезжают, чтобы мы запускали иностранные спутники и астронавтов", — сказал Сергеев.

"Так что надо действительно получать новые результаты и не очень обращать внимание на Нобелевские премии. За достойные результаты нас уважают и будут уважать, независимо от того, будет ли приписка, что ты лауреат, или не будет", — добавил он.

С 1901 года, когда начали присуждаться Нобелевские премии, эту награду получили только 16 советских и российских ученых, что несоизмеримо меньше числа нобелевских лауреатов из США и Европы.