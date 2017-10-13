Глава РАН намерен обсудить с Путиным поддержку научной инфраструктуры

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев сообщил в интервью РИА Новости, что на новой встрече с президентом России Владимиром Путиным хочет обсудить возможность создания специального фонда для поддержки научной инфраструктуры.

В конце сентября Сергеев был избран новым главой Академии наук. В своей предвыборной программе Сергеев, в частности, говорил о необходимости инструментального переоснащения российской науки, и предложил создать для этого специальный фонд путем введения "налога на науку", взимаемого с прибылей сырьевых госкорпораций и крупных компаний с учетом того, что их сегодняшние доходы обеспечены трудами и открытиями отечественной науки в недавнем прошлом.

После выборов главы РАН состоялась встреча Путина с Сергеевым, на которой шла речь о реализации стратегии научно-технологического развития России и роли Академии наук в ней.

В беседе с агентством Сергеев сказал, что вопрос о фонде он "обязательно поднимет" на следующей встрече с президентом страны.

"Это вопрос для нашей науки очень болезненный прежде всего в плане фундаментальных исследований. Для их успешного проведения необходимо наличие самого современного инструментария. Если у вас его нет, а у ваших коллег за рубежом он есть, вы никто на этом празднике жизни генерации новых знаний", — сказал Сергеев.