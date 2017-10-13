РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Геологи выяснили, может ли вода существовать на Марсе сегодня

14:4813.10.2017
0980
© NASA / JPL-Caltech/MSSSСнимок с МарсаСнимок с Марса
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Геологи создали первый полноценный аналог почвы Марса и пришли к выводу, что вода может оставаться в них в жидком виде даже при отрицательных температурах из-за наличия в них особого вида солей-перхлоратов, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Открытие перхлоратов на Марсе позволяет нам приблизиться к раскрытию сущности марсианских "речных долин". Средняя температура поверхности Марса составляет минус 55 градусов Цельсия, и вода в жидком виде просто не может существовать там. С другой стороны, концентрированный раствор перхлоратов, как оказалось, может оставаться жидким в таких условиях", — заявила Лорна Дуган (Lorna Dougan) из университета Лидса (Великобритания).

Снимок с Марса
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Ученые доказали, что поверхность Марса непригодна для жизни

В ноябре 2012 года, буквально через три месяца после посадки четвертого ровера НАСА в кратере Гейл, руководитель проекта Джон Гротцингер заявил об "открытии, которое попадет на страницы учебников", вызвав бурю в СМИ и в глобальной сети. В первых числах декабря выяснилось, что речь шла об обнаружении перхлоратов – соединений хлора, кислорода и простейшей органики, следы которых на Марсе уже раньше обнаруживались орбитальными зондами и спускаемым модулем "Финикс".

Дальнейшие наблюдения показали, что перхлораты встречаются на поверхности Марса практически повсеместно. Главной необычной чертой этих солей является то, что при определенной температуре и влажности перхлораты превращаются в жидкость, вбирая в себя пары воды из воздуха. Благодаря большому содержанию солей, этот раствор будет замерзать при значительно более низких температурах, чем обычная или даже морская вода.

Все это указало на то, что жидкая вода может присутствовать на Марсе даже сегодня, однако, как отмечает Дуган, ученые не могли сделать подобное заявление наверняка, так как другие свойства марсианской почвы могли помешать ее формированию.

Ученые работают в лаборатории. Архив
© Fotolia / Alexander Raths
Биологи открыли архей, способных дышать "марсианскими" перхлоратами

Дуган и ее коллеги подошли к решению этой задачи с практической стороны – они создали полноценный имитатор почвы Марса, заполнили его перхлоратами и водой, и проследили, при каких условиях она продолжала оставаться жидкой.

Как показали эти опыты, один из перхлоратов, соединение окиси хлора и магния, крайне необычным образом влияло на воду, действуя на нее подобно тому, если бы жидкость сжимал мощнейший пресс или сверхплотная атмосфера планеты-гиганта. В свою очередь, это "сжатие" особым образом меняло структуру молекул воды, мешая им замерзать даже при температурах, не превышающих минус 60-70 градусов Цельсия.

"Наше открытие заставляет нас задуматься о возможности существования жизни на Марсе. Если на Марсе есть вода в подобных перхлоратах, то тогда там, возможно, существуют живые существа, адаптированные к жизни при сверхвысоких давлениях, похожие на микробов-пьезофилов, живущих на дне океанов Земли или в глубинных слоях пород", — продолжает геолог.

Марсоход Curiosity
© NASA
Двойная загадка Марса: Curiosity не нашел марсианский метан

С другой стороны, следует учитывать, что перхлораты являются сильнейшем ядом для всех форм земной жизни, и последние опыты по выращиванию бактерий в "марсианской" почве закончились тем, что все колонии микробов умерли в первые 60 секунд после старта эксперимента. Если на Марсе и существует жизнь, то она будет принципиально не похожей на те ее формы, которые сегодня населяют Землю.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена