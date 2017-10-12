РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы из России и стран Запада открыли самую яркую "новую" звезду

13:1412.10.2017
(обновлено: 13:17 12.10.2017)
01722
© Фото : ESO/ Y. BeletskyЛазерный луч на фоне Млечного ПутиЛазерный луч на фоне Млечного Пути
© Фото : ESO/ Y. Beletsky

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Российские и зарубежные астрономы нашли в соседней галактике, Малом Магеллановом облаке, необычно яркую новую звезду, чья яркость выросла в 25 раз в результате необычно мощного термоядерного взрыва на ее поверхности, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Благодаря телескопу "Свифт", нам удалось получить данные по тому, что происходило в первые мгновения этой вспышки. По нашим текущим оценкам, масса белого карлика сейчас близка к теоретическому максимуму. Если он продолжит "воровать" материю у своей соседки, то его жизнь завершится в виде еще более мощной вспышки сверхновой", — рассказывает Ким Пейдж (Kim Page) из университета Лестера (Великобритания). 

Схема рождения гамма-вспышки
© Фото : Nicolle Rager Fuller/NSF
Астрономы открыли сверхновую яркостью в три Галактики

Новые звезды не являются новыми светилами по своей природе. Как объясняют ученые, их появление на ночном небе объясняется взрывными процессами в давно существующих двойных звездных системах, один из компонентов которых является белым карликом, а второй — звездой чуть легче и холоднее Солнца.

Более массивный белый карлик "высасывает" из компаньона водород, и в какой-то момент его масса достигает критической отметки и он взрывается, из-за чего яркость звезды возрастает в десятки тысяч раз. Спустя дни, а иногда и годы, яркость звезды падает, однако существуют и повторные новые, где термоядерные "самоподрывы" могут происходить по нескольку раз.

Пейдж и его коллеги, в том числе российские астрономы из Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем Архызе, совершили это открытие, наблюдая за Малым Магеллановым облаком – одним из самых близких спутников Млечного Пути, внутри которого обитают десятки миллионов звезд. 

Небольшое расстояние до этой галактики, примерно 200 тысяч световых лет, делает ее крайне удобной "площадкой" для наблюдений за относительно редкими явлениями, такими как вспышки сверхновых и новых звезд, так как здесь наблюдениям за ними не мешает толстая "шуба" из пыли, скрывающая центр Млечного Пути и не позволяющая узнать положение таких светил.

Новая звезда V1369 в созвездии Центавра на фоне телескопа в Ла-Силле
© Фото : ESO/Юрий Белецкий
Астрономы увидели, как рождается литий во время вспышек новых звезд

Точное расстояние до той точки, где вспыхнула новая звезда, крайне важно по той причине, что оно необходимо для вычисления ее "старой" яркости и того, насколько сильно она выросла во время "самоподрыва" материи.

В октябре прошлого года, как рассказывает Пейдж, орбитальная рентгеновская обсерватория "Свифт" зафиксировала вспышку в Малом Магеллановом облаке, SMCN 2016-10a. Позже ученые начали следить за ней при помощи  разных оптических, радио- и рентгеновских телескопов, что позволило вычислить все ключевые свойства ее прародителей и понять, что произошло во время вспышки. 

К примеру, до вспышки звезда, породившая новую SMCN 2016-10a, была вполне заурядным и невидимым для глаза объектом 20 звездной величины, однако в первые же часы после начала вспышки ее яркость выросла в 25 раз и она оставалась такой на протяжении примерно четырех дней. В результате этого эта звезда стала более заметной на ночном небе, чем Плутон и многие другие карликовые планеты Солнечной системы. Благодаря этому зоркий человек в принципе мог увидеть это светило в бинокль, если он находился в момент вспышки на большом расстоянии от крупных городов.

Новая звезда в созвездии Дельфина до и после вспышки
© Сеть телескопов MASTER, ГАИШ МГУ
Новая звезда в созвездии Дельфина может "выдать" повторную вспышку

Новые звезды, по словам Пейджа, интересны астрономам сразу по нескольким причинам. Во-первых, сегодня ученые считают, что эти звезды являются главным источником лития во Вселенной, так как во время их вспышек складываются условия, в которых атомы этого металла могут формироваться. Во-вторых, в Магеллановых облаках происходит аномально мало подобных вспышек по сравнению с Млечным Путем и галактикой Андромеды, и наблюдения за SMCN 2016-10a, как надеются ученые, помогут понять, почему это так.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена