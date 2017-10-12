Астрономы из России и стран Запада открыли самую яркую "новую" звезду

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Российские и зарубежные астрономы нашли в соседней галактике, Малом Магеллановом облаке, необычно яркую новую звезду, чья яркость выросла в 25 раз в результате необычно мощного термоядерного взрыва на ее поверхности, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Благодаря телескопу "Свифт", нам удалось получить данные по тому, что происходило в первые мгновения этой вспышки. По нашим текущим оценкам, масса белого карлика сейчас близка к теоретическому максимуму. Если он продолжит "воровать" материю у своей соседки, то его жизнь завершится в виде еще более мощной вспышки сверхновой", — рассказывает Ким Пейдж (Kim Page) из университета Лестера (Великобритания).

Новые звезды не являются новыми светилами по своей природе. Как объясняют ученые, их появление на ночном небе объясняется взрывными процессами в давно существующих двойных звездных системах, один из компонентов которых является белым карликом, а второй — звездой чуть легче и холоднее Солнца.

Более массивный белый карлик "высасывает" из компаньона водород, и в какой-то момент его масса достигает критической отметки и он взрывается, из-за чего яркость звезды возрастает в десятки тысяч раз. Спустя дни, а иногда и годы, яркость звезды падает, однако существуют и повторные новые, где термоядерные "самоподрывы" могут происходить по нескольку раз.

Пейдж и его коллеги, в том числе российские астрономы из Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем Архызе, совершили это открытие, наблюдая за Малым Магеллановым облаком – одним из самых близких спутников Млечного Пути, внутри которого обитают десятки миллионов звезд.

Небольшое расстояние до этой галактики, примерно 200 тысяч световых лет, делает ее крайне удобной "площадкой" для наблюдений за относительно редкими явлениями, такими как вспышки сверхновых и новых звезд, так как здесь наблюдениям за ними не мешает толстая "шуба" из пыли, скрывающая центр Млечного Пути и не позволяющая узнать положение таких светил.

Точное расстояние до той точки, где вспыхнула новая звезда, крайне важно по той причине, что оно необходимо для вычисления ее "старой" яркости и того, насколько сильно она выросла во время "самоподрыва" материи.

В октябре прошлого года, как рассказывает Пейдж, орбитальная рентгеновская обсерватория "Свифт" зафиксировала вспышку в Малом Магеллановом облаке, SMCN 2016-10a. Позже ученые начали следить за ней при помощи разных оптических, радио- и рентгеновских телескопов, что позволило вычислить все ключевые свойства ее прародителей и понять, что произошло во время вспышки.

К примеру, до вспышки звезда, породившая новую SMCN 2016-10a, была вполне заурядным и невидимым для глаза объектом 20 звездной величины, однако в первые же часы после начала вспышки ее яркость выросла в 25 раз и она оставалась такой на протяжении примерно четырех дней. В результате этого эта звезда стала более заметной на ночном небе, чем Плутон и многие другие карликовые планеты Солнечной системы. Благодаря этому зоркий человек в принципе мог увидеть это светило в бинокль, если он находился в момент вспышки на большом расстоянии от крупных городов.

Новые звезды, по словам Пейджа, интересны астрономам сразу по нескольким причинам. Во-первых, сегодня ученые считают, что эти звезды являются главным источником лития во Вселенной, так как во время их вспышек складываются условия, в которых атомы этого металла могут формироваться. Во-вторых, в Магеллановых облаках происходит аномально мало подобных вспышек по сравнению с Млечным Путем и галактикой Андромеды, и наблюдения за SMCN 2016-10a, как надеются ученые, помогут понять, почему это так.