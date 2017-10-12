На Байконуре перенесли запуск грузовика "Прогресса МС-07" на 14 октября

КОРОЛЕВ (Московская область), 12 окт — РИА Новости. Запланированный на четверг пуск космического грузовика "Прогресс МС-07" к МКС на ракете "Союз-2.1а" перенесен на резервную дату, 14 октября, сообщил комментатор пуска в Центре управления полетами в подмосковном Королеве.

"Пуск корабля "Прогресс МС-07" перенесен на резервную дату… Напоминаю, что резервная дата – 11.46 мск 14 октября", — сказал он.

Причина переноса не уточняется.

Как сообщил журналистам представитель ЦУП, в соответствии с резервным планом пуска, космический корабль полетит к МКС по традиционной двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией планируется 16 октября в 14.11 мск. Он уточнил, что точные даты и время пуска и стыковки определит госкомиссия.

Переход на двухсуточную схему при пусках рассматривается как запасной вариант и является штатной ситуацией. Как ранее сообщал РИА Новости руководитель полетом российского сегмента МКС, "Прогресс МС-07" планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.