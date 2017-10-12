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Астрономы: карликовая планета Хаумеа оказалась "владычицей колец"

10:5712.10.2017
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© IAA-CSIC / Ortiz et al.Так художник представил себе кольцо пыли, вращающееся вокруг карликовой планеты ХаумеаТак художник представил себе кольцо пыли, вращающееся вокруг карликовой планеты Хаумеа
© IAA-CSIC / Ortiz et al.

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Карликовая планета Хаумеа оказалась пятым небесным телом Солнечной системы, которую окружает газопылевое кольцо, заявили астрономы, выступавшие на конференции Астрофизического института Андалусии в испанской Гранаде.

"Мы знали, что Хаумеа закроет собой свет одной из звезд 21 января этого года, и сразу 12 телескопов из десяти разных европейских обсерваторий. Эти наблюдения помогли нам узнать точную форму и размеры Хаумеа, и открыть, к нашему большому удивлению, что мы сильно недооценивали ее размеры и заметно переоценивали ее яркость", — рассказывает Хосе Ортиз (Jose Ortiz) из Астрофизического института Андалусии (Испания).

Так художник представил себе астероид Харикло и его газопылевые кольца
© Фото : Lucie Maquet
Астрономы: астероид Харикло оказался опоясан газопылевыми кольцами

Другим важным и неожиданным следствием этих наблюдений стало то, что ученые обнаружили, что эта карликовая планета является своеобразной "сестрой" Сатурна – ее опоясывает достаточно крупное кольцо из пыли и газа, причины рождения которого пока остаются загадкой для планетологов.

До недавнего времени астрономы считали, что газопылевые кольца являются отличительной чертой крупных газовых гигантов, обладающих достаточно сильным притяжением и большим числом каменистых и ледяных лун, которые они могут "раскрошить" и превратить в очень тонкое и долгоживущее кольцо.

Это представление было разрушено четыре года назад, когда Ортиз и его коллеги под руководством Уффе Йоргенсена из университета Копенгагена (Дания) случайно выяснили, что астероид Харикло обладает своей собственной системой колец. Совершив это открытие, ученые продолжили поиски колец у астероидов-"кентавров", особой группы небесных тел, живущих между орбитами Юпитера и Нептуна, и нашли еще одного "владельца кольца" – карликовую планету Хирон, еще один "кентавр".

Так художник представил себе астероид Харикло и его газопылевые кольца
© Фото : Lucie Maquet
Карликовая планета Хирон обладает кольцами, выяснили ученые

Расширение числа потенциальных "властелинов" колец до четырех заставило ученых продолжить поиски, и сейчас им удалось найти еще один подобный объект, удаленный от Солнца еще больше, чем Сатурн, Юпитер или "кентавры".

Хаумеа, как рассказывают ученые, так далеко расположена от Солнца, что год на ней длится примерно 280 земных лет, но при этом карликовая планета совершает один оборот вокруг своей оси всего за три часа, в восемь раз быстрее Земли. По своим размерам и массе, как показывают новые замеры Ортиза и его коллег, она является почти полным аналогом Плутона, однако свойства ее поверхности пока остаются загадкой для ученых.

Одной из интересных особенностей кольца, как отмечает планетолог, является то, что скорость его вращения синхронизирована с тем, как быстро Хаумеа вращается вокруг своей оси. В среднем, одна частица материи в кольце совершает виток по орбите за то же время, что планета тратит на три оборота вокруг своей оси.

Дафнис, спутник Сатурна, порождающий волны в его кольцах
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
"Кассини" сфотографировал луну, повелевающую кольцами Сатурна

Высокая скорость вращения Хаумеа, по словам Ортиза, говорит о двух возможных сценариях формирования этой структуры. Кольцо могло возникнуть как в результате столкновения лун карликовой планеты, так и благодаря тому, что ее быстрое вращение могло "катапультировать" огромное число частичек пыли с поверхности "владычицы колец". Как надеются ученые, в ближайшее время им удастся открыть и другие "окольцованные" карликовые планеты, что поможет найти ответ на этот вопрос.

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