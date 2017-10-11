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РИА Наука

В WWF назвали возможную причину возникновения дыры во льдах Антарктиды

16:4811.10.2017
(обновлено: 16:50 11.10.2017)
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© Fotolia / DavidЛьды в Антарктиде. Архивное фотоЛьды в Антарктиде. Архивное фото
© Fotolia / David

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Появление дыры в ледяном панцире Антарктиды может быть связано с изменением климата, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Отверстие в районе моря Уэдделла в Западной Антарктиде
© NASA / Jeff Schmaltz, LANCE/EOSDIS Rapid Response, and Jesse Allen
Во льдах Антарктиды появилась дыра размером с американский штат Мэн
Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на учёных Торонтского университета в Канаде, в морской части ледяного щита Антарктиды, на западе континента, в районе моря Уэддела, возникла полынья площадью около 90 тысяч квадратных километров. Такого рода полыньи обычно образуются в прибрежных регионах Антарктиды, однако в этом случае она появилась в сотнях километрах от кромки льда, и ученые пока не могут назвать причины этого явления.

"На первый взгляд кажется, что эта промоина появилась из-за положительной температуры в этой части Антарктиды на поверхности ледникового щита. При этом геометрия льда в данном месте способствовала тому, что появилась именно дырка. Скорее всего, это можно увязать с изменением климата", — сказал Кокорин.

Оазис Ширмахера в Антарктиде. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ученые допустили, что подо льдами Антарктиды кипит жизнь
По его словам, если в глубине ледового континента положительных температур не бывает вообще, то по его краям, которые простираются на несколько сотен километров, температуры могут подниматься до положительных и соответственно появляются промоины.

При этом климатолог отметил, что ледовые и климатические процессы в Восточной и Западной Антарктиде различаются.

"Восточный щит Антарктиды действительно растёт, потому что там увеличивается количество осадков в виде снега, поэтому там несколько увеличивается количество льда. А западная, более тёплая часть Антарктиды, льды теряет. Другое дело, что это в основном потери шельфового льда, но те или иные потери нешельфового льда тоже могут быть", — пояснил Кокорин.

Тающая Антарктика
© REUTERS / ESAЧасть самого большого из шельфовых ледников Антарктиды 10-12 июля отделилась от западного ледника Ларсен С и образовала айсберг площадью 5,8 тысячи квадратных километров.Айсберг откололся от ледника в Антарктиде
© REUTERS / ESA
Часть самого большого из шельфовых ледников Антарктиды 10-12 июля отделилась от западного ледника Ларсен С и образовала айсберг площадью 5,8 тысячи квадратных километров.
© AFP 2017 / Mark Ralston / AFP PoolСогласно имеющимся спутниковым снимкам зондов ЕКА, образование айсберга произошло между 10 и 12 июля.Пингвин на исследовательской станции в Антарктиде
© AFP 2017 / Mark Ralston / AFP Pool
Согласно имеющимся спутниковым снимкам зондов ЕКА, образование айсберга произошло между 10 и 12 июля.
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Antarctica MeltingВ WWF уверены, что образованию айсберга-гиганта в Антарктиде поспособствовало потепление Южного океана, которое привело к тому, что шельфовый ледник был подмыт океанскими водами со стороны дна.Тающий лед в Антарктиде
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Antarctica Melting
В WWF уверены, что образованию айсберга-гиганта в Антарктиде поспособствовало потепление Южного океана, которое привело к тому, что шельфовый ледник был подмыт океанскими водами со стороны дна.
© AP Photo / Natacha PisarenkoРанее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника Ларсен С.Офицеры военно-морских сил Чили приближаются к кораблю, чтобы вывезти ученых на научную станцию Бернардо О'Хиггинс, Антарктида
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Ранее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника Ларсен С.
© AFP 2017 / Torsten BlackwoodИзначально ледник Ларсена состоял из трех частей, однако изменение климата привело к тому, что Ларсен А был полностью разрушен в 1995 году, а спустя пять лет от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров.Айсберг в Антарктиде
© AFP 2017 / Torsten Blackwood
Изначально ледник Ларсена состоял из трех частей, однако изменение климата привело к тому, что Ларсен А был полностью разрушен в 1995 году, а спустя пять лет от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров.
© AFP 2017 / Torsten BlackwoodГлавным разрушителем льдов Антарктики являются теплые глубинные течения, подмывающие основание морской части ее льдов и заставляющие ее раскалываться на части.Образование бирюзового озера в результате таяния снега около мыса Фольгер на побережье Бадда
© AFP 2017 / Torsten Blackwood
Главным разрушителем льдов Антарктики являются теплые глубинные течения, подмывающие основание морской части ее льдов и заставляющие ее раскалываться на части.
© Фото : NASA/John SonntagВ декабре 2016 года НАСА обнародовала снимки, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной 112 километров, шириной примерно 100 метров и глубиной порядка 500 метров.Полет над шельфовым ледником Ларсена С
© Фото : NASA/John Sonntag
В декабре 2016 года НАСА обнародовала снимки, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной 112 километров, шириной примерно 100 метров и глубиной порядка 500 метров.
© AFP 2017 / Eitan AbramovichПока непонятно, будет ли гигантский айсберг "путешествовать" по океанам Земли в виде единого куска льда, или же он расколется на множество частей более скромных размеров.Тюлень на льдине в Антарктиде
© AFP 2017 / Eitan Abramovich
Пока непонятно, будет ли гигантский айсберг "путешествовать" по океанам Земли в виде единого куска льда, или же он расколется на множество частей более скромных размеров.
© REUTERS / NASA's Goddard Space Flight Center/File Photo"Некоторые из обломков могут оставаться в том же районе десятилетиями, а другие части айсберга могут поплыть к северу в теплые воды", — считает Адриан Лакман из университета Суонси, руководивший исследованием в Антарктике.Раскол ледника Ларсен С в Антарктиде
© REUTERS / NASA's Goddard Space Flight Center/File Photo
"Некоторые из обломков могут оставаться в том же районе десятилетиями, а другие части айсберга могут поплыть к северу в теплые воды", — считает Адриан Лакман из университета Суонси, руководивший исследованием в Антарктике.
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Iceberg GraveyardМнения относительно судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также расходятся. Одни ученые считают, что он будет постепенно расти, другие — что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к его разрушению.Закат в Антарктиде
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Iceberg Graveyard
Мнения относительно судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также расходятся. Одни ученые считают, что он будет постепенно расти, другие — что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к его разрушению.
© Фото : NASA Earth Observatory"Хотя этот новый айсберг не станет причиной немедленного повышения уровня моря, в том случае, если шельф еще сильно уменьшится, это может привести к тому, что ледники будут подмывать берега на пути к океану. Эти льды могут со временем повлиять на уровень моря, но очень незначительно", — считает гляциолог Мартин О’Лири из университета Суонси в Уэльсе.Антарктика
© Фото : NASA Earth Observatory
"Хотя этот новый айсберг не станет причиной немедленного повышения уровня моря, в том случае, если шельф еще сильно уменьшится, это может привести к тому, что ледники будут подмывать берега на пути к океану. Эти льды могут со временем повлиять на уровень моря, но очень незначительно", — считает гляциолог Мартин О’Лири из университета Суонси в Уэльсе.
© AP Photo / Natacha PisarenkoЗаведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Смоляницкий уверен, что айсберг-гигант не представляет угрозы судоходству, он будет долго дрейфовать в Южном океане, а таять при этом может десятилетиями.Швейцарский геолог Ричард Спикингс возле станции Бернардо О'Хиггинса в Антарктиде
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Заведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Смоляницкий уверен, что айсберг-гигант не представляет угрозы судоходству, он будет долго дрейфовать в Южном океане, а таять при этом может десятилетиями.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЕжегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее.Айсберг в море Лазарева у берегов Антарктиды
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее.
© AFP 2017 / Eitan AbramovichСогласно последним научным исследованиям, на протяжении прошлого лета участки ледников в Антарктике, сопоставимые по площади с Францией, таяли не только "снизу", но и "сверху", на границе между воздухом и льдами.Антарктида
© AFP 2017 / Eitan Abramovich
Согласно последним научным исследованиям, на протяжении прошлого лета участки ледников в Антарктике, сопоставимые по площади с Францией, таяли не только "снизу", но и "сверху", на границе между воздухом и льдами.
© Фото : NASA/John SonntagПричиной этого массового таяния ледников, как предполагают ученые, было усиление Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. Активизация Эль-Ниньо приводит к росту температур в умеренных и приполярных широтах.Гигантская трещина в леднике Ларсена в Антарктиде
© Фото : NASA/John Sonntag
Причиной этого массового таяния ледников, как предполагают ученые, было усиление Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. Активизация Эль-Ниньо приводит к росту температур в умеренных и приполярных широтах.
© РИА Новости / И. КузнецоваПерейти в фотобанкЕсли ледники на западе Антарктиды площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров в ближайшее время полностью разрушатся, то уровень моря, как считают ученые, может вырасти примерно на три метра и достичь значений, характерных для последнего межледникового периода, который закончился 125 тысяч лет назад.Просторы Антарктиды
© РИА Новости / И. Кузнецова
Перейти в фотобанк
Если ледники на западе Антарктиды площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров в ближайшее время полностью разрушатся, то уровень моря, как считают ученые, может вырасти примерно на три метра и достичь значений, характерных для последнего межледникового периода, который закончился 125 тысяч лет назад.
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