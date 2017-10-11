В WWF назвали возможную причину возникновения дыры во льдах Антарктиды

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Появление дыры в ледяном панцире Антарктиды может быть связано с изменением климата, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на учёных Торонтского университета в Канаде, в морской части ледяного щита Антарктиды, на западе континента, в районе моря Уэддела, возникла полынья площадью около 90 тысяч квадратных километров. Такого рода полыньи обычно образуются в прибрежных регионах Антарктиды, однако в этом случае она появилась в сотнях километрах от кромки льда, и ученые пока не могут назвать причины этого явления.

"На первый взгляд кажется, что эта промоина появилась из-за положительной температуры в этой части Антарктиды на поверхности ледникового щита. При этом геометрия льда в данном месте способствовала тому, что появилась именно дырка. Скорее всего, это можно увязать с изменением климата", — сказал Кокорин.

По его словам, если в глубине ледового континента положительных температур не бывает вообще, то по его краям, которые простираются на несколько сотен километров, температуры могут подниматься до положительных и соответственно появляются промоины.

При этом климатолог отметил, что ледовые и климатические процессы в Восточной и Западной Антарктиде различаются.

"Восточный щит Антарктиды действительно растёт, потому что там увеличивается количество осадков в виде снега, поэтому там несколько увеличивается количество льда. А западная, более тёплая часть Антарктиды, льды теряет. Другое дело, что это в основном потери шельфового льда, но те или иные потери нешельфового льда тоже могут быть", — пояснил Кокорин.