Во льдах Антарктиды появилась дыра размером с американский штат Мэн

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На территории Антарктиды образовалась дыра, по размерам сопоставимая с Верхним озером в США или штатом Мэн (около 90 тысяч квадратных километров), пишет издание Motherboard.

По словам профессора Кента Мура, специалиста физике атмосферы из Университета Торонто, это образование выглядит "так, как будто вы просто пробили дыру во льду".

Такого рода полыньи обычно образуются в прибрежных регионах Антарктиды, однако в этом случае она появилась в сотнях километрах от кромки льда благодаря каким-то "неизвестным процессам".

"Если бы у нас не было спутника, мы бы не знали, что она там есть", — отмечает Мур.

Он отмечает, что в 1970-е годы примерно в этом же месте, в окрестностях моря Уэдделла уже появлялась подобная полынья. Но из-за отсутствия технических средств она так и осталась не изученной должным образом. Теперь, по словам экспертов, "она вернулась".

Используя спутники и роботов для работы на глубине, Мур и его коллеги собираются найти ответы на вопросы, возникшие еще в 1970-е: как отмечает ученый, на этот раз у них намного больше данных.