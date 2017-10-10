Крупнейший в мире телескоп FAST впервые обнаружил два новых пульсара

ПЕКИН, 10 окт – РИА Новости. Китайский радиотелескоп (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope), который на данный момент является крупнейшим в мире, впервые с момента запуска смог обнаружить два новых пульсара, сообщила во вторник Государственная астрономическая обсерватория при академии наук КНР.

Как передает агентство Синьхуа , один из пульсаров находится на расстоянии 4,1 тысячи световых лет от Земли, а второй на расстоянии 16 тысяч световых лет от нашей планеты.

Инициатива строительства гигантского радиотелескопа была выдвинута китайскими специалистами еще в 1994 году. Строительство телескопа, площадь которого равняется площади 30 футбольных полей, периметр — 1,6 километра, а диаметр — 500 метрам, началось в марте 2011 года. FAST был запущен в работу в сентябре 2016 года в отдалённом горном районе уезда Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. На данный момент это самый дорогой астрономический проект Китая, он обошелся бюджету в 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов).

Пульсары — вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения. Ученые, впервые обнаружившие их в конце 1960-х годов, из-за такой периодичности сигналов приняли их за "голоса" внеземных цивилизаций. Однако эта особенность импульсов является следствием вращения пульсара — исходящие от его магнитных полюсов пучки электромагнитного излучения при вращении регулярно "задевают" Землю.