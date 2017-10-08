Ученые рассказали, какая диета поможет избежать проблем с памятью

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Употребление в пищу определенных продуктов способно предотвратить возникновение проблем с памятью, рассказал в интервью газете Helsingin Sanomat ученый из Университета Хельсинки Сату Ювякорпи.

Он отметил, что негативное влияние на мозг оказывают, например, такие факторы, как недостаток витамина B, неумеренное употребление алкоголя и курение. Употребление большого количества углеводов низкого качества и животных жиров также способствует появлению проблем с памятью. Так, несбалансированное питание с большим количеством жиров делает клеточную мембрану более жесткой, способность клеток передавать сигналы становится хуже, и способность мозга обрабатывать информацию снижается, пояснил он.

По словам диетолога, существуют продукты, способные снизить риск ухудшения памяти. Например, этому способствует регулярное употребление в пищу рыбы. Содержащиеся в ней жирные кислоты Омега-3 улучшают проницаемость клеточной мембраны и улучшают передачу сигналов, рассказал Ювякорпи.

Риск появления проблем с памятью и депрессии уменьшают продукты, содержащиеся в так называемом "средиземноморском рационе". Он включает в себя оливковое масло, много растительной пищи, цельнозерновые продукты, бобовые, семена, рыбу, белое мясо и небольшое количество алкоголя.

Помогает и так называемая mind-диета, в которую входят ягоды, темно-зеленые листовые овощи, орехи. Кроме того, на мозговой деятельности положительно сказываются кофе, чай и какао, заявил ученый.

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