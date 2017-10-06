Эксперты сомневаются реальном вкладе кампании ICAN в ядерное разоружение

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Международная кампания ICAN, получившая Нобелевскую премию мира, не внесла реального вклада в процесс ядерного разоружения, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена международной кампании по запрещению ядерного оружия ICAN. Награда была присуждена "за работу для привлечения внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за прорывные усилия для достижения закрепления запрета подобного оружия в международных соглашениях".

"Реального вклада в процесс ядерного разоружения организация ICAN не внесла. Сам факт присуждения Нобелевской премии мира этой кампании вызывает много вопросов. Совершенно понятно, что эта организация практически не влияет ни на что с точки зрения реального ядерного разоружения. Ведь такие решения принимают политические лидеры ведущих ядерных держав, а не общественные организации", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, в действительности процесс сокращения ядерных вооружений определяется не какими-то международными общественными организациями, а действующими соглашениями, прежде всего между Россией и США.

"Такой договор был подписан – это пражский договор СНВ-III. Заключив который Россия и США обязались ликвидировать свои ядерные арсеналы и количество носителей до тех пороговых значений, которые указаны в договоре – вот реальный вклад в ядерное разоружение", — пояснил Коротченко.

Он напомнил, что ранее Нобелевская премия мира была вручена экс-президенту США Бараку Обаме, что по его мнению, свидетельствуют о ее политизированности.

Другой военный эксперт — главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отметил, что кампания не дает никаких результатов в работе со странами, официально не признающими наличие у них ядерного оружия.

"Нет никакого результата, в виде хотя бы переговоров в рамках рабочих групп по договору о нераспространении ядерного оружия. Я вижу, что все ядерные возможности КНДР, Пакистана, Индии и Ирана развиваются, и что эти страны не участвуют ни в каких официальных переговорах и мероприятиях по этому направлению. И по ограничению ядерных вооружений и тем более запрещению", — сказал Мураховский.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора десять лет — до 2021 года.