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РИА Наука
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Генетики раскрыли семейные традиции первых жителей России

11:3006.10.2017
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© Фото : Public domain Могила одного из первых жителей России, найденная на территории СунгираМогила одного из первых жителей России, найденная на территории Сунгира
© Фото : Public domain

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. "Воскрешение" и анализ ДНК первых жителей России, найденных во Владимирской области, помогли ученым раскрыть их семейные традиции и выяснить, как предки современных обитателей Европы избежали генетического вырождения, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Фактически все жители Сунгиря не были родственниками друг другу. Это очень удивительно, так как это означает, что даже во времена верхнего палеолита современные люди, жившие в очень небольших группах, понимали опасность вырождения, и сознательно избегали близкородственных браков. Это означает, что они выработали какие-то традиции, которые помогали им различать "своих" и "чужих", — считает Эске Виллерслев (Eske Willerslev) из университета Копенгагена (Дания).

Череп кроманьонца из Чехии
© Martin Frouz
Генетики: в конце ледникового периода почти вся Европа вымерла

Ячейка общества каменного века

Как сегодня считают ученые, первые люди появились в Европе примерно 40 тысяч лет назад, их следы дошли до нас лишь в виде окаменелых костей и обрывков ДНК, сохранившихся в этих скелетах. Останки этих "первых аборигенов Европы" были найдены в Румынии и в российском Усть-Ишиме. Эти люди никогда не контактировали с предками современных людей, и вымерли до их пришествия на субконтинент.

Первые предки современных россиян, как считает Йоханнес Краузе, известный палеогенетик, появились в Европе через несколько тысяч лет, и их останки были найдены в двух точках России – в деревне Костенки в Воронежской области и на стойбище Сунгирь во Владимирской области. Возраст и тех, и других костей оценивается примерно в 34-35 тысяч лет. Следы ДНК этих людей, перемешанные с генетическим материалов двух более поздних волн мигрантов, можно найти в геномах современных жителей севера Европы.

Йоханнес Краузе на лекции в МГУ
© РИА Новости
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Виллерслев и его коллеги, в том числе и российские антропологи и генетики из МГУ имени М.В. Ломоносова и Института этнологии и антропологии РАН в Москве, раскрыли одну интересную деталь из жизни первых "россиян", обнаружив обрывки ДНК в костях, найденных в Сунгире, и сравнив их между собой.

Как отмечает датский генетик, останки шести людей, найденных в Сунгире – одного пожилого мужчины, двух подростков и трех взрослых людей неизвестного пола – уникальны тем, что все они были захоронены в одно и то же время и их обладатели жили вместе очень долгое время. Это дало ученым уникальный шанс проследить родственные связи между ними и раскрыть семейные традиции каменного века.

Пещерная дипломатия

Вопреки ожиданиям ученых, все жители Сунгиря не были прямыми родственниками друг другу – в лучшем случае, они были двоюродными братьями или сестрами, а один из неполных скелетов взрослых кроманьонцев принадлежал, скорее всего, одному из прадедушек подростков.

Что интересно, по отцовской линии все они приходились родственниками "человеку из Костенок", который, как считали антропологи, обладал типично "южной" внешностью и не был похож на обитателей Сунгиря, имевших характерный "европейский" облик с их светлой кожей, темными волосами и высоким ростом.

Реконструкция облика члена ямной культуры Прикаспя
© Фото : Алексей Нечавалода
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Удивление генетиков было связано с тем, что они ожидали увидеть следы генетического вырождения – все древние люди, обитавшие за пределами Африки до завершения ледникового периода, жили в небольших и изолированных друг от друга группах, что резко ограничивало число возможных партнеров для продолжения рода. Следы этого вырождения Виллерслев и его коллеги недавно нашли в ДНК неандертальцев, населявших пещеры Алтая 50-70 тысяч лет назад.

Как древним "россиянам" удалось избежать вырождения? Как считают ученые, популяции людей каменного века могли поддерживать постоянные контакты с соседними группами людей, обмениваясь "женихами" и "невестами", подобно тому, как это делают современные аборигены Австралии и как поступали племена индейцев Америки до пришествия еропейцев.

По мнению Виллерслева, в пользу этого говорит необычно богатое убранство одной из могил в Сунгире, украшенной различными ожерельями и узорами, которые могли служить признаком отличия этой популяции людей от ее соседей и помогали им понять, кого можно брать в жены или мужья, а кого нет.

Новая схема заселения Европы неандертальцами и другими людьми, составленная Йоханнесом Краузе и его коллегами
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые нашли следы еще одного вида древних людей в ДНК неандертальцев

"Украшения, которые были найдены в Сунгире, являются просто удивительными по своей красоте, и мы никогда не находили ничего подобного в могилах неандертальцев и других древних людей. Подобные мысли заставляют нас задуматься о действительно фундаментальных вопросах – что делало жителей Сунгиря такими, какими они были, и как это могло повлиять на то, чем является человечество сегодня", — заключает датский генетик.

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