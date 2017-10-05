РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Генетики из России провели первую перепись "дирижеров" генов человека

13:5705.10.2017
(обновлено: 14:23 05.10.2017)
01340
© Пресс-служба МФТИМикро-РНК являются дирижерами активности генов внутри живых клетокМикро-РНК являются дирижерами активности генов внутри живых клеток
© Пресс-служба МФТИ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Крупный международный консорциум генетиков, в работе которого принимали ученые из МФТИ и ИОГен РАН, завершил своеобразную "перепись населения" среди особых участков генетического кода, гибко контролирующих работу сотен генов, и опубликовал полученные результаты в журнале Nature Biotechnology.

"МикроРНК представляют собой один из важнейших механизмов регуляции экспрессии генов. Создание полного атласа микроРНК в различных клетках приближает нас еще на один шаг к созданию полной картины регуляции генов", – комментирует Юлия Медведева, молекулярный биолог из Центра биотехнологий РАН и МФТИ.

Работа лаборатории
© Fotolia / Minerva Studio
Ученые выяснили, как возникают голоса в голове у шизофреников

МикроРНК представляют собой особый тип сигнальных молекул, которые временно подавляют работу определенных генов, запрещая клеткам их "чтение" и сборку белков на их основе. В клетках человека и других млекопитающих присутствует несколько сотен различных микроРНК, нарушения в работе которых могут приводить к серьезным последствиям для здоровья.

К примеру, за последние пять лет биологи обнаружили, что сбои в работе микроРНК являются причиной появления "голосов" в головах у людей, страдающих от шизофрении, раскрыли их связь с раком, диабетом и многими другими серьезными болезнями.

Эти открытия побудили российских ученых и их зарубежных коллег сформировать коллаборацию FANTOM5, в рамках которой они попытались раскрыть функции всех подобных молекул и составить полный атлас их работы в организме человека и других млекопитающих.

Ученый делает тест в лаборатории
© Fotolia / science photo
Ученые: РНК в капле крови поможет узнать, грозит ли человеку инфаркт

Изучение микроРНК, как объясняют ученые, осложнено тем, что они "работают" только в живых клетках, причем только в некоторых из них. Поэтому их структуру и роль крайне сложно определить, используя лишь компьютеры и установки для секвенирования генома. По этой причине о существовании микроРНК ученые узнали относительно недавно, лишь в начале 1990 годов, когда они заметили, что часть генетического "мусора", вырезаемого при чтении генов и синтезе белков, на самом деле играет важную роль в работе организма.

Поэтому ученым пришлось пойти на хитрость – они заставляли клетки самостоятельно помечать те точки, где находится "начало" инструкций по сборке очередной молекулы микроРНК, и использовали эти данные для определения того, какую роль она исполняет и в каких тканях тела она работает. В этом им помогло то, что "инструкции" по запуску их синтеза являются почти идентичными для большинства микроРНК, что заметно упростило их поиск.

В общей сложности им удалось обнаружить примерно 1,4 тысячи молекул микроРНК в геномах людей и примерно 800 аналогичных "дирижеров" активности генов в геноме мышей, которые оказались очень похожими по структуре на их человеческие аналоги.

Ученый работает в лаборатории
© Fotolia / Alexander Raths
Ученые впервые "напрямую" превратили кожу в нервные клетки

Кроме того, Медведевой и ее коллегам удалось найти примерно три сотен молекул микроРНК, о существовании которых ученые раньше и не подозревали, и раскрыть часть их функций. Многие из этих молекул являются уникальными для некоторых органов и тканей и больше нигде не присутствуют в организме мышей или людей. Вдобавок, есть намеки на существование еще примерно 4 тысяч подобных молекул в клетках человека, которые еще предстоит обнаружить и изучить.

Как надеются ученые, проведенная ими "перепись населения" и составленный ими атлас микроРНК помогут биологам понять, какую роль они играют в возникновении редких и пока необъяснимых болезней, и как они влияют на работу всего организма в целом. К примеру, большое количество микроРНК присутствует в стволовых клетках, и раскрытие их функций поможет ученым найти более безопасные способы их использования в медицинских целях.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена