Петербуржцы смогут увидеть редкое сближение Марса с Венерой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Редкое сближение Марса и Венеры, которое можно будет наблюдать в простой бинокль, смогут сегодня увидеть петербуржцы, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.

"Для земного наблюдателя сейчас Венера и Марс сблизились на крошечное расстояние, меньше, чем диаметр лунного диска. Это редкий случай, когда парад планет оказывается в поле зрения бинокля и маломощных телескопов. Прошлые сближения были в 2011 и в 2004 годах с большим угловым расстоянием. В этом году к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли на параде планет нам будут салютовать Венера и Марс", — сказал Смирнов.

Также ученый добавил, что 9, 10 и 11 октября все желающие смогут наблюдать метеорный поток Дракониды.

"Где-то около недели будет действовать метеорный поток, будет казаться, что он истекает из созвездия Дракона, которое в наших широтах находится высоко над горизонтом; 9, 10 и 11 октября будет максимум "падающих звезд". Но их можно будет увидеть только при ясном небе", — рассказал астроном.