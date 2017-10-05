Петербуржцы смогут увидеть редкое сближение Марса с Венерой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Редкое сближение Марса и Венеры, которое можно будет наблюдать в простой бинокль, смогут сегодня увидеть петербуржцы, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.
"Для земного наблюдателя сейчас Венера и Марс сблизились на крошечное расстояние, меньше, чем диаметр лунного диска. Это редкий случай, когда парад планет оказывается в поле зрения бинокля и маломощных телескопов. Прошлые сближения были в 2011 и в 2004 годах с большим угловым расстоянием. В этом году к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли на параде планет нам будут салютовать Венера и Марс", — сказал Смирнов.
Также ученый добавил, что 9, 10 и 11 октября все желающие смогут наблюдать метеорный поток Дракониды.
"Где-то около недели будет действовать метеорный поток, будет казаться, что он истекает из созвездия Дракона, которое в наших широтах находится высоко над горизонтом; 9, 10 и 11 октября будет максимум "падающих звезд". Но их можно будет увидеть только при ясном небе", — рассказал астроном.
"Сегодня полет на Марс и жизнь на красной планете кажется нам невозможной, однако мы должны сделать эту мечту реальностью за наше время жизни. Любой человек, который пожелает отправиться на Марс, должен иметь такую возможность. Не хочу быть "плохим пророком в своем отечестве", но в будущем Земля, вероятно, переживет катастрофу, и мы вымрем. Альтернатива этому – человечество должно стать "космическим" видом", — заявил глава SpaceX Илон Маск.
SpaceX хочет одновременно решить две задачи – создать на Марсе "самоподдерживающийся" город, самостоятельную цивилизацию из миллиона людей, и сократить себестоимость полетов на красную планету на пять миллионов процентов.
Корабль для "колонизации" Марса, который разрабатывается в стенах SpaceX, по своим размерам будет действительно гигантским – он будет вмещать в себя около ста или двухсот пассажиров, а также сможет перевозить около 450 тонн полезного груза.
Хаос Арам - ударный кратер на Марсе, насчитывает около 280 км в поперечнике. Аппаратура THEMIS, установленная на орбитальный аппарат Марс Одиссей, показала наличие на дне Арама серого кристаллического гематита.
Первый "частный" полет на Марс, как планирует Маск, осуществит новая версия космического корабля Dragon, варианты для отправки которого к красной планете SpaceX будет искать, начиная с 2020 года. Таким образом, первый полет к красной планете может состояться уже в 2022 году, за десятилетия до того, как туда планирует отправиться НАСА.
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